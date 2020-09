Le CHU de Saint-Etienne et les établissements de santé du bassin stéphanois (publics et privés) annoncent ce mardi l'activation de leur plan blanc, au vu de la progression de l'épidémie de covid.

Covid : le plan blanc activé au CHU de Saint-Etienne et dans les établissements de santé du bassin stéphanois

Le CHU de Saint-Etienne annonce la réactivation de son plan blanc ce mardi. La décision, prise en concertation avec l'Agence Régionale de santé (ARS) d'Auvergne Rhône-Alpes, vaut pour tous les établissements de santé du bassin stéphanois, publics et privés. Autrement dit : le Forez, l’Ondaine et le Gier sont également concernés.

Dans un communiqué, ces hôpitaux expliquent que leur décision est prise suite à "une dégradation des indicateurs épidémiologiques et un _accroissement des hospitalisations de patients COVID_, tant en médecine qu’en réanimation, sur ce bassin de population."

Le même communiqué précise que, dans la pratique, "le déclenchement du plan blanc n’entraîne pour l’instant pas de déprogrammation ciblée des activités médicales et chirurgicales ou de modifications de l’organisation du travail [mais que] de telles mesures pourront être prises dans les tous prochains jours en fonction de l’évolution de la situation sanitaire."

Priorisation des tests et coordination des moyens

Le CHU précise que les prélèvements RT-PCR sont pratiqués en priorité sur les patients hospitalisés, les personnes symptomatiques et les professionnels de santé. L'hôpital ajoute que le laboratoire de virologie diversifie ses techniques d’analyse pour assurer le meilleur délai de rendu de résultats possible.

Le plan blanc repose aussi sur une coordination quotidienne des établissements -publics et privés- de santé pour prendre en charge les patients COVID et non COVID.

La liste des établissements concernés par l'activation du plan blanc :

le CHU de Saint-Etienne,

l’Institut de Cancérologie Lucien Neuwirth,

le CH du Forez,

la Clinique Nouvelle du Forez,

la Clinique du Parc,

l’Hôpital Privé de la Loire,

la Clinique Mutualiste,

l’Hôpital Le Corbusier – Firminy

l’Hôpital du Gier.

Le 17 septembre dernier, les établissements de santé du roannais avaient activé leur "plan blanc", en raison de la progression de l'épidémie sur le nord du département de la Loire.