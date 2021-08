Covid : le professeur Louis Bernard du CHRU de Tours frappé par la "désorganisation" des hôpitaux aux Antilles

Il y est allé pour "être solidaire" de ses collègues aux Antilles. Louis Bernard, chef du service des maladies infectieuses du CHRU de Tours, fait partie des huit soignants tourangeaux mobilisés depuis une semaine en Guadeloupe et en Martinique, où la situation sanitaire est catastrophique. Sur place, le taux d'incidence du Covid-19 est de 2.250 cas pour 100.000 habitants, ce qui constitue un record en France, toutes vagues confondues.

"Les 139 lits supplémentaires qui ont été ouverts à l'hôpital ont tous été rapidement pris", raconte Louis Bernard, chargé de réorganiser les urgence du CHU de Pointe-à-Pitre, en Guadeloupe. Il explique aussi que les patients en réanimation sont de plus en plus jeunes, "entre 35 et 55 ans", que certains sont hospitalisés "aux urgences, alors qu'on est censé y faire du tri", et que la situation est rendue plus délicate encore par "une désorganisation chronique de l'hôpital."

Il devrait y avoir une organisation quasiment militaire dans une période de guerre contre le Covid mais ce n'est pas le cas

"S'il y avait une meilleure structure, les choses seraient différentes, assure-t-il. Nous pourrions gérer plus facilement les flux de malades. Il devrait y avoir une organisation quasiment militaire dans une période de guerre contre le Covid mais ce n'est pas le cas. On se retrouve avec des patients qui restent 48-72 heures aux urgences, qui aggravent leur cas et qui contaminent d'autres personnes qui sont admises pour d'autres raisons."

Dans son nouveau rôle temporaire à Pointe-à-Pitre, Louis Bernard tente de faire bouger les choses. Mais le professeur du CHRU de Tours reconnait être parfois entravé. "C'est compliqué de dire ce qui ne va pas, de leur faire changer de mode de fonctionnement. On ne veut pas froisser non plus les équipes guadeloupéennes. Mais c'est vrai qu'on s'attendait à être en renfort et on est plus finalement suppléants de dysfonctionnements. On remplace des gens qui ne sont pas là."

Louis Bernard et les sept autres médecins, infirmiers ou aide-soignants du CHRU de Tours devraient revenir en métropole en fin de semaine.