Covid-19: le professeur niçois Olivier Guérin espère que le masque restera un "réflexe" même après l'épidémie

Le port du masque obligatoire est prolongé jusqu'au 2 novembre minimum. Et le professeur niçois Olivier Guérin, membre du conseil scientifique veut que le masque reste présent "dans nos poches" même après l'épidémie.

La Covid n'a pas dit son dernier mot. On note un léger frémissement de l'épidémie partout en France à l'approche de l'hiver. Le taux d'incidence dans les Alpes-Maritimes était de 59 cas pour 100.000 habitants la semaine dernière, 62 cette semaine. On ne peut pas encore parler de flambée épidémie, d'autant que les hôpitaux ne saturent pas comme lors des précédentes poussées. Mais déjà de premiers patients reviennent vers les services d'urgences. Dans ce contexte le port du masque reste obligatoire jusqu'au 2 novembre dans les Alpes-Maritimes. Il sera vraisemblablement prolongé.

"J'espère que ce réflexe masque fait partie maintenant de notre comportement individuel."

Le professeur Olivier Guérin est chef du service gériatrie au CHU de Nice et membre du conseil scientifique. Il militait depuis des années pour le port du masque en milieu hospitalier. Et il espère que l'on continuera même après l'épidémie à porter la protection.

"Je ne dis pas qu'on le porte tout le temps mais lorsqu'on est dans un milieu clôt a plus de 50 personnes"

Olivier Guérin veut croire que l'épidémie nous aura appris à nous protéger plus efficacement. Lui qui s'indignait des morts de la grippe : "J'ai vraiment du mal à supporter les 5.000 morts par an, alors lorsqu'on voit des personnes vulnérables, et bien c'est pas mal de l'avoir ce masque avec soi" explique le médecin.

"Comme on a son téléphone portable, on a un masque dans une poche."