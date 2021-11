Covid : le relatif relâchement des gestes barrières en Ardèche

L'Ardèche a le taux d'incidence le plus élevé de France, avec 301 cas de covid pour 100 000 habitants, ce dimanche. Pour le Préfet de l'Ardèche, ce mauvais score est lié au relâchement des gestes barrières. On s'est rendu sur le marché de Charmes-sur-Rhône, pour vérifier.

Avec 301 cas de covid-19 pour 100 000 habitants, l'Ardèche est le département de France où le taux d'incidence est le plus élevé, ce dimanche soir. La moyenne nationale, quant à elle, est de 144 cas pour 100 000 habitants. Mardi 16 novembre, Thierry Devimeux, Préfet de l'Ardèche, était l'invité de France Bleu Drôme Ardèche. Selon lui, les contaminations flambent dans le département à cause de la vaccination encore insuffisante des 25-55 ans notamment et à cause d'un relâchement dans les gestes barrières.

Mais sur le marché de Charmes-sur-Rhône, la réalité est plus nuancée. Tout le monde n'a pas abandonné les gestes barrières. Ce dimanche matin, il y a autant de gens qui portent le masque que de gens qui ne le portent pas. Audrey fait partie de ceux qui le portent. Elle tient une rôtisserie et travaille sur différents marchés. Elle regrette de voir certains Ardéchois se relâcher : "_Tout le monde se refait la bise, tout le monde se colle_, il n'y a plus de distances, même nous en tant que commerçants, on le voit : certains ne mettent plus du tout le masque."

A l'entrée du marché, derrière son stand de fruits et légumes, Sébastien ne le porte d'ailleurs pas : "Quand il y a du monde je le mets ! Je suis à plus de deux mètres de la clientèle." Devant son étal, Natacha se tient d'ailleurs à bonne distance : "J'ai oublié mon masque pour la première fois ! Alors je reste loin. Je suis dans le soin, je le porte tout le temps, alors c'est peut-être un acte manqué aujourd'hui, cet oubli : je fais une overdose !"

Lassitude face aux gestes barrières

Elle comprend que certains aient envie de l'abandonner en extérieur : sur le marché de Charmes-sur-Rhône, les différents étals sont espacés et il n'y a pas trop de monde. "On en a marre de le porter, surtout en extérieur, alors qu'on a le pass sanitaire. _Mais on respecte la règle_, c'est pour le bien de tout le monde", explique Joëlle, qui porte le masque. Masqués ou non masqués, tous s'accordent sur un point : une certaine lassitude face au port du masque "Tout le monde en a marre !" peste Bernard.

Les étals sont espacés au marché de Charmes-sur-Rhône © Radio France - Maya Baldoureaux-Fredon

Mickaël est traiteur, sur les marchés il observe un certain relâchement, qu'il ne comprend pas : "Je trouve ça lamentable qu'il faille expliquer aux gens qu'il faut se laver les mains régulièrement et porter le masque. Ça coule de source ! Pour moi, c'est la seule manière d'arrêter l'épidémie."

Mais les fêtes de fin d'années qui approchent sont dans tous les esprits et la plupart des clients du marché l'admettent : ils ne sont pas sûrs de respecter les gestes barrières au moment de se retrouver en famille.