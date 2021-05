Covid : le taux d'incidence en nette augmentation en Soule

La préfecture des Pyrénées-Atlantiques appelle actuellement les habitants de la Soule à la prudence : ces derniers jours, une soixantaine de personnes ont été détectées positives au covid-19, dans une trentaine de communes de la province. Des chiffres relativement bas, mais rapportés à la population de ce territoire (13 000 habitants), cela revient à un taux d'incidence de 450 cas pour 100 000 habitants. Deux écoles ont dû fermer, à Charritte-de-Bas et Espès-Undurein. À Undurein, les participants de la prochaine pastorale ont préféré interrompre les répétitions.

Dépistage massif

Alertés en fin de semaine dernière, les maires des 36 communes souletines ont été conviés à une réunion mardi pour évoquer la situation. Il ne s'agit pas de cluster, car les cas sont géographiquement isolés les uns des autres, et aucun lien commun n'a été identifié pour l'ensemble des personnes touchées. Pour autant, la préfecture, qui qualifie la situation de "contrôlable", a décidé d'agir en mettant en place un plan d'action "visant à rétablir une situation sanitaire plus sûre".

D'une part, un dépistage massif des élèves par test salivaire sera organisé dans les écoles, collèges et lycées, avec accord parental. D'autre part, une campagne de tests itinérants (sans rendez-vous) sera menée par des médiateurs COVID mobilisés par l’État dès la semaine prochaine, aux lieux et horaires suivants :

mardi 1er juin 2021 de 14h00 à 17h00 à Tardets, au centre multiservices;

mercredi 2 juin de 9h00 à 12h00 à Espès-Undurein, à la mairie, puis de 14h00 à 17h00 à Mauléon-Licharre, au centre multiservices;

jeudi 3 juin de 14h00 à 17h00 à Mauléon-Licharre, au centre multiservices

Accélération de la vaccination

Par ailleurs, les capacités de vaccination du centre de Mauléon-Licharre seront augmentées de 30 % à compter du lundi 31 mai 2021, et de nouveaux créneaux sur doctolib seront ouverts pour passer à 75 % de réservation en ligne (contre 25 % pour les réservations téléphoniques).

La préfecture appelle enfin les Souletins à respecter les gestes barrières et les distanciations sociales, et indique que les contrôles de la gendarmerie nationale seront intensifiés dans les restaurants et débits de boissons mais aussi sur la voie publique "pour éviter les regroupements festifs sauvages et garantir le respect du couvre-feu".