Coronavirus : le taux d'incidence passe la barre des 200 cas pour 100.000 habitants dans les Alpes-Maritimes

On savait que la quatrième vague touchait massivement les côtes littorales en cet été 2021, lieux de vacances et donc de forte densité de population. Ce que l'on découvre avec les derniers chiffres de Santé Publique France, c'est que les Alpes-Maritimes sont parmi les départements les plus touchés. Le taux d'incidence vient de franchir ce mercredi les 200 cas pour 100.000 habitants. Cela n'était plus arrivé depuis le mois d'avril dernier.

Deux fois plus de cas en une semaine

Le variant Delta couplée à un pourcentage vaccinal encore insuffisant (a peine plus de 60% de premières doses dans le département) fait monter en flèche les contaminations. En une semaine, le nombre de cas a ainsi doublé dans les Alpes-Maritimes.

Le taux de positivité augmente aussi

Par ailleurs, le taux de positivité des tests PCR augmente aussi (2,2%) ce qui annonce généralement une montée du taux d'incidence dans les jours qui suivent. Toutefois, le nombre de patients en réanimation reste bas, au moins pour le moment. Il y a à ce jour 129 patients hospitalisés pour Covid-19 dans les Alpes-Maritimes.