Les masques pourraient bien tomber dans les écoles du Bas-Rhin le 4 octobre prochain

Pour la première fois depuis deux mois et demi, le taux d'incidence repasse sous la barre des 50 nouveaux cas de Covid pour 100.000 habitants dans le Bas-Rhin. De quoi espérer la fin du masque dans les écoles du département

Enfin ! Cela faisait plus de deux mois et demi que cela n'était plus arrivé. Le taux d'incidence est en forte baisse dans le Bas-Rhin.

Il vient pour la première fois de passer sous la barre symbolique des 50 nouveaux cas pour 100.000 habitants. Pour s'établir exactement à 45.6. Le taux descend aussi dans l'Eurométropole de Strasbourg, mais à 69.6.

Or, après le dernier conseil de défense sanitaire, le 22 septembre dernier, le gouvernement avait annoncé la fin du masque à l'école pour les enfants des départements où le taux d'incidence serait inférieur à 50 depuis plus de 5 jours consécutifs au 4 octobre.

Le taux d'incidence descend donc aussi en Alsace et l'espoir de la fin du masque à l'école renaît (qui n'est déjà plus obligatoire dans les cours de récré). La dernière fois que le taux a été si bas chez nous, c'était entre le 8 juin et le 13 juillet, avant l'arrivée en force du variant Delta. Avant cela, il faut remonter à l'été 2020 pour avoir des taux aussi bas.

Le taux d'incidence baisse aussi dans le Haut-Rhin à 64.5 nouveaux cas pour 100.000 habitants. Insuffisant pour l'instant pour espérer la fin du masque dans les écoles du département. Le taux d'incidence est encore plus élevé dans l'agglomération de Mulhouse, où il est encore de 80 pour 100.000 habitants.