INFOGRAPHIE - Covid : le taux d'incidence repasse sous les 300 dans le Nord, l'épidémie continue de ralentir

La tendance est plutôt bonne dans le Nord et le Pas-de-Calais. Le taux d'incidence continue de baisser, et vient de passer sous les 300 cas pour 100 000 habitants dans le Nord, à 281, selon les derniers chiffres de Santé Publique France. Ce n'était pas arrivé depuis la mi-février. Ces derniers chiffres actualisés comprennent le 1er mai, et donc une baisse mécanique du nombre de dépistage pour ce jour férié. Dans le Pas-de-Calais, il pointe aujourd'hui à 255, plus proche de la moyenne nationale à 224.

Il n'empêche que d'autres signes sont encourageants. Pour la première fois depuis plusieurs semaines également, plus aucune zone des deux départements n'affiche un taux d'incidence supérieur à 500. C'était encore le cas dans l'Avesnois la semaine dernière. C'est dans cette zone que le virus circule le plus activement en ce moment, avec un taux d'incidence à 493 dans le Sud-Avesnois par exemple. Dans le Pas-de-Calais, aucun secteur n'est au-dessus de 400.

L'hôpital toujours sous tension

Dans certains territoires très éprouvés par l'épidémie en février et en mars, l'accalmie est impressionnante. Dans le Dunkerquois, les contaminations ont chuté, avec un taux d'incidence désormais à 156, contre plus de 1000 il y a environ de deux mois. Dans la métropole lilloise, les chiffres sont encore élevés, avec 320 cas détectés pour 100 000 habitants.

Cette tendance à la baisse commence à se faire sentir dans les hôpitaux. Les entrées diminuent mais encore doucement et la pression sur les services de soins critiques demeurent très fortes. Actuellement, 445 patients sont encore soignés dans des services de réanimation du Nord et du Pas-de-Calais, ce qui correspond à environ 150% de taux d'occupation.