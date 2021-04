Covid : le taux de cas positifs baisse dans les Hauts-de-France selon les laboratoires Synlab

C'est une lueur d'espoir dans la lutte contre la pandémie: le taux cas positifs au Covid baisse dans les Hauts-de-France selon les résultats de Synlab Hauts-de-France, présent à travers 77 laboratoires et présent dans 65 centre de dépistage dans la région. On compte désormais 9,3% de cas positifs dans la région, contre 11,1% la semaine précédente, soit une baisse de près de 2 points, selon le dernier baromètre hebdomadaire Synlab. C'est la première fois, depuis la mise en place de ce baromètre il y a cinq semaines, que ce taux baisse. Ce taux de positivité reste toutefois supérieur à celui de la moyenne nationale à 7,46%.

Synlab rappelle que le taux de positivité avait fortement augmenté entre les 9 et 16 mars puisqu'il s'était établi ces trois dernières semaines à un plateau un peu inférieur à 11%. "Nous observons dans les Ehpad, où les résidents sont vaccinés, une baisse forte du nombre de cas positifs", indique Joséphine Piérard, médecin biologiste chez Synlab.

Les taux d'incidence en baisse dans le Nord et le Pas-de-Calais

De même, et c'est encourageant, les taux d'incidence commencent eux aussi à baisser dans le Nord et le Pas-de-Calais. Dans le Pas-de-Calais, on compte désormais 495 nouveaux cas positifs pour 100.000 habitants ( en date du 6 avril) contre 551 une semaine auparavant. La baisse semble aussi se confirmer pour le département du Nord, avec un taux d'incidence désormais à 479 (au 6 avril) contre 506 une semaine plus tôt. Dans nos deux départements, la baisse a été continue ces 7 derniers jours.