VIDEO - Covid : le témoignage choc d'un patient qui a fait 15 jours de coma à l'hôpital de Metz

Sur les images diffusées sur les réseaux sociaux par le CHR Metz-Thionville, on voit un patient, toujours sous oxygène, raconter son parcours du combattant pour se sortir du covid. Cet homme d'une cinquantaine d'années explique : "On se tâtait fin juin, début juillet, à faire le vaccin. Mais on avait réservé nos vacances, on s'est dit qu'on le ferait en rentrant. Sauf que non ! Je suis revenu avec le covid, forme très grave. Ma femme et mon fils l'ont eu aussi de manière modérée". Il poursuit : "J'ai eu la forme la plus grave, avec intubation, coma, etc..."

Toutes les heures je me demandais à quel moment mon cœur va lâcher ?

Intubé et placé dans le coma, il se réveille au bout de 15 jours et explique avoir vécu de manière compliquée son hospitalisation : "ça a duré encore une dizaine de jours. J'ai tout vécu, à la minute près. Avec les intubations, avec les extractions... Toutes les heures je me demandais à quel moment mon cœur va lâcher ? À quel moment mon poumon va être engorgé ? À quel moment toute la machine va s'arrêter ? C'est vraiment très éprouvant".

On pense tous être invulnérables

Le patient qui reconnait avoir peut-être pris le risque un peu à la légère lance maintenant un appel à la vaccination : "Franchement, il faut faire vraiment très très attention à cette maladie-là. Le vaccin, pour moi, s'impose, il n'y a même pas à discuter ! J'ai vu par où je suis passé, je reviens de très loin."

Dans la vidéo, il conclut : "Il faut se faire vacciner, c'est la seule chose importante à retenir de cette expérience. On pense tous passer à côté, on pense tous être invulnérables, ou alors développer une forme asymptomatique. Ce qui était d'ailleurs un peu mon cas, c'est pour ça qu'on a pris la décision avec mon épouse de partir en vacances. On s'est dit bon on va se protéger, on va respecter les gestes. 10 jours, ça devrait le faire. Sauf que non, ça ne l'a pas fait du tout".