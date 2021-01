COVID Une vaccination au ralenti dans les Alpes Maritimes alors que l'épidémie repart

L'engouement pour la vaccination ne faiblit pas chez les personnes de plus de 75 ans qui représentent 12,5 % de la population des Alpes Maritimes.

La ville de Cannes a du réorganiser des services, mettre en fonction un standard dédié à la vaccination pour pouvoir répondre aux appels "jusqu'à 800 par jour". La demande est forte mais les livraisons ont fortement baissé chaque semaine au point que la Directrice générale adjointe Dr Dominique Aude-Lasset a du fermer l'un des deux grands centres ouverts ( Palais des Victoires) et rassembler tout le dispositif au Palais des Festivals. "On est passé de 500 vaccinations par jour possible à 110 aujourd'hui" et 10 000 demandes sont en attente.

Même constat à la Métropole de Nice, Christian Estrosi annonce 75 000 inscriptions sur la plateforme de vaccination ( dont 33 500 personnes âgées de plus de 75 ans) alors seulement 8 500 personnes ont été vaccinées. Le maire de Nice demande au Ministre de la Santé de fournir plus de doses "pour un département qui a en France en ce moment le plus fort taux d'incidence à 447 et une présence de variant britannique..." L'épidémie repart à la hausse depuis 10 jours dans un département qui a été placé sous couvre-feu avancé à 18 heures depuis 25 jours.

Des retards de livraison dus à Pfizer (ARS PACA)

L'ARS PACA a tenu à répondre à nos questions.

Combien de doses sont distribuées par semaine aux centres de vaccination des Alpes Maritimes ? En fonction de quoi ?

29 175 doses ont été distribuées dans les Alpes-Maritimes (par le biais des GHT.) Les vaccins sont livrés aux établissements hospitaliers « pivots » de chaque département à fréquence hebdomadaire. La répartition des doses s’effectue en fonction de deux critères : la part dans la population des personnes de plus de 75 ans et le nombre de professionnels de santé.

Les vaccins sont livrés dans les structures tels que les EHPAD... et dans les centres de vaccination en fonction des dotations départementales et de la capacité d’accueil de chaque centre.

Y a-t-il une baisse des distributions qui étaient prévues ? De quelle ampleur ? Pourquoi ?

Comme partout en France, les centres de vaccination ont connu un léger ralentissement des livraisons, suite à un retard de production annoncé par le laboratoire Pfizer et à une annulation d’une livraison par l’entreprise Moderna. Dès cette semaine, le laboratoire Pfizer a annoncé qu’il pourrait commencer à rattraper son retard dans la livraison des doses de la semaine dernière. Ce retard sera complètement rattrapé d’ici deux semaines. Moderna annonce, de son côté, une reprise et une accélération progressive de ses livraisons. Par ailleurs, le Gouvernement s’est engagé à rendre disponible, dès réception, les doses pour la vaccination.

La campagne de vaccination prend-elle du retard ?

La campagne de vaccination suit son court dans le département des Alpes Maritimes et dans notre région.

Le 26 janvier, en fin de journée, on comptait près de 93500 personnes qui ont été vaccinées depuis le début de la campagne en Provence Alpes Côte d'Azur dont 28 700 dans les Alpes-Maritimes. La campagne de vaccination doit évidemment être adaptée et ajustée et il convient de l’aborder avec réalisme : la population priorisée sera progressivement vaccinée. Cette progressivité dépend du rythme d’apprivoisement par les fabricants et de l’arrivée de nouveaux vaccins dans les territoires.