Covid : explosion inattendue des hospitalisations dans les Alpes Maritimes

C'est une augmentation significative des hospitalisations : on enregistrait 34 patients le 27 octobre et désormais ils sont 57 malades hospitalisés ce 17 novembre pour COVID dans les Alpes Maritimes. Le taux d'incidence a quasiment doublé en 2 semaines pour passer à 132 cas pour 100 000 habitants.

57 personnes sont hospitalisées uniquement pour COVID dans les Alpes Maritimes selon Michèle Guez représentante des Alpes Maritimes pour l'Agence Régionale de Santé (ARS PACA) ce mercredi 17 novembre 2021, contre 34 patients le 27 octobre dernier. Dans le détail ces malades sont pris en charge essentiellement dans des hôpitaux publics : six au CHU de Nice, deux à Cannes, un à Antibes, cinq à Grasse, deux au centre Arnaud Tzanck de Saint Laurent du Var, un sur l'hôpital des Sources à Nice et deux au Centre Hospitalier Princesse Grasse de Monaco.

38 patients sont admis en hospitalisation dite conventionnelle et 19 en réanimation. Une "vraie augmentation" selon l'ARS alors que seulement 34 personnes étaient hospitalisées pour COVID le 24 octobre dernier.

On reste toutefois très loin des chiffres les plus élevés de cette crise sanitaire. Au plus fort de l'épidémie les 15 et 16 mars 2021 dans le département : 456 personnes avaient été hospitalisées pour COVID dont 127 malades en réanimation.

doublement du taux d'incidence

On enregistrait depuis quinze jours surtout une hausse du taux d'incidence mais qui n'avait pas d'impact sur les soins critiques dont le nombre était même au contraire en baisse continue. Le taux d'incidence a quasiment doublé en 2 semaines pour passer de 62 à 132 nouveaux cas pour 100 000 habitants. Et rien ne permettait de penser à une hausse des hospitalisations. Elle intervient une quinzaine de jours après l'augmentation des contaminations. Selon les premiers éléments des autorités sanitaires 80 % des malades hospitalisés actuellement ne sont pas vaccinés.

Le nombre de personnes vaccinées est en région PACA au 15 novembre de plus de 85% de la population régionale des plus de 12 ans couverte par les deux doses et la moitié des personnes éligibles à la 3eme dose ont eu leur rappel.

Le nombre de tests est de 42 000 par semaines dans le 06, avec un taux de positivité de 3,4%. On teste beaucoup moins que durant l'été dernier.

De nombreuses classes fermées

Pour sa part le rectorat annonce des fermetures de classes dans le premier degré : 26 classes fermées ce lundi une semaine après la fin des vacances de la Toussaint et 45 classes ont été fermées mardi. La règle qui s'applique est la fermeture de toute la classe dès le premier cas. les alpes Maritimes comptent 4300 classes.