Covid : les centres de vaccination de Drôme et d'Ardèche élargissent leurs horaires

Au lendemain de l'annonce d'une troisième dose pour tous les plus de 18 ans, les centres de vaccination de Drôme et d'Ardèche se réorganisent pour ouvrir de nouveaux créneaux et faire face à l'afflux de demandes.

"On a l'habitude maintenant !" dit dans un sourire Mathilde Jahier qui gère le centre de vaccination d'Annonay situé dans l'ancienne clinique des Cévennes. "On s'ennuyait un peu ces derniers jours. Depuis les annonces du ministre de la santé, c'est reparti." Pour ce seul centre, mille rendez-vous ont été pris dans la soirée de jeudi après l'intervention d'Olivier Véran, le ministre de la santé ayant annoncé qu'une dose de rappel serait nécessaire au bout de cinq mois pour le maintien du pass sanitaire. En plus de la semaine, le centre du Nord Ardèche sera ouvert tous les samedis et dimanches de 8h30 à 13h30 à partir de ce week-end et au moins jusqu'aux vacances de Noël. Les injections se font sur rendez-vous via le site internet Doctolib.

En plus des trois centres de vaccination qui fonctionnent encore en Ardèche à Annonay, Privas et Guilherand-Granges, un centre de vaccination temporaire fonctionne tout ce week-end des 27 et 28 novembre à la salle des fêtes de Vesseaux grâce aux pompiers et sans rendez-vous.

Deux fois plus de vaccination à Montélimar

A Montélimar, le centre installé au palais des Congrès élargit également ses horaires à partir de la semaine prochaine. Il ne fonctionnait plus que du lundi au jeudi. Il rouvre le vendredi toute la journée et le samedi matin et il passe de deux à quatre lignes d'injections, ce qui permet de faire remonter le nombre de vaccinations de 400 à 800 par jour. Les rendez-vous se prennent sur Doctolib ou sur le numéro de téléphone dédié : 06 73 29 32 40. Dans la Drôme, les professionnels de santé réfléchissent par ailleurs à rouvrir le centre de vaccination d'Etoile-sur-Rhône pour épauler celui qui est installé au sein du centre hospitalier de Valence.

Cette montée en charge des centres de vaccination est vue d'un bon oeil par les pharmaciens qui vaccinent dans leurs officines et qui eux-aussi font face à un afflux de demandes depuis les annonces du ministre de la santé.