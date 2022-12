Covid : les contaminations en hausse dans la Somme, les créneaux de vaccination se remplissent

Si le pic de l'été dernier est loin d'être atteint, avec plus de 1.200 cas pour 100.000 habitants au début du mois de juillet, la neuvième vague de Covid se dessine dans la Somme. Le taux d'incidence a ainsi atteint 411 cas pour 100.000 habitants samedi dernier. La dernière flambée de cas remonte au mois d'octobre, avec 685 cas pour 100 000 habitants.

Les contaminations étaient plus fortes au mois d'octobre mais la situation est aujourd'hui différente à l'hôpital. Le nombre de patients pris en charge a augmenté de façon plus significative. Selon Santé Publique France, 206 malades du Covid ont été recensés dans les services hospitaliers ce mardi, contre 171 personnes le 16 octobre dernier.

Pourtant, la campagne de rappel de vaccination peine à démarrer au niveau national. Seuls 7,2% des 60-79 ans et 9,4% des 80 ans et plus ont récemment reçu une dose de rappel selon Santé Publique France, au 28 novembre dernier. Une quatrième dose est fortement recommandée aux plus de 60 ans, à partir de six mois après la dernière dose, et à partir de trois mois pour les plus de 80 ans.

Faut-il une ordonnance pour se faire vacciner ?

Dans la Somme, la demande de vaccins a augmenté ces deux dernières semaines selon Antoine Fauquet, pharmacien à Amiens et membre du conseil de l'ordre des pharmaciens des Hauts-de-France, qui ajoute qu'elle a triplé depuis le mois de septembre.

Il n'est pas nécessaire d'obtenir une ordonnance pour se faire vacciner en pharmacie, il suffit d'une pièce d'identité et de la carte vitale, et d'avoir plus de 60 ans ou souffrir de comorbidités. Un nouveau vaccin, appelé "bivalent". "Non seulement il va remonter votre immunité mais, en plus, il apporte une meilleure protection contre le variant Omicron par rapport aux autres vaccins", explique le pharmacien.

Quand se faire vacciner avant les fêtes de Noël ?

Il est conseillé de se faire vacciner au minimum une semaine avant les fêtes de Noël pour que l'injection soit pleinement efficace. Antoine Fauquet souligne qu'il est possible de se faire vacciner contre la grippe et le Covid en même temps, sans risquer d'éventuels symptômes particuliers.