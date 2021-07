COVID : Les contaminations explosent à Nice mais la vague n'atteint pas l'hôpital

Le taux d'incidence, ce baromètre devenu incontournable de l'épidémie, s'affole sur les Alpes Maritimes. Fin juin ce taux était de 16 cas pour 100 000 habitants et il se rapproche ces derniers jours à grande vitesse des 600. Même lors de la précédente vague, le département n'avait pas atteint 500.

Et pourtant, le nombre des hospitalisations ne flambe pas. _"_Nous sommes passés de six personnes hospitalisées pour COVID dans les Alpes Maritimes début juillet à 80 aujourd'hui, (réanimation et hospitalisation conventionnelle) C'est une hausse modérée : nous sommes loin des 500 hospitalisations au plus fort de la crise sanitaire" explique l'infectiologue Eric Cua. " 14 des 16 lits sont occupés sur cette unité qui recueille les malades les plus graves.

Sur le département : 22 patients COVID sont en réanimation. Le chiffre a doublé en une semaine selon l'ARS.

Des non vaccinés en réanimation

Dans le service infectiologie de l'hôpital l'Archet 1 du CHU de Nice où il travaille : "en ce moment près de la moitié des patients COVID en réanimation ont plus de 50 ans. L'autre moitié, ce sont des personnes atteintes d'obésité âgées d'une trentaine d'années. Des patients qui n'ont pas été vaccinés. "

Vaccination "miracle"

"Je suis surpris par l'explosion des contaminations surtout à Nice, et étonné que cela n'atteigne pas l'hôpital. J'espère que c'est un effet positif de la vaccination.. c'est un miracle! il faut continuer de vacciner ... et j'émets une hypothèse : ce nouveau variant est certes très contagieux mais il est peut-être moins virulent." Le docteur Cua se veut rassurant mais il reste prudent. Quatre nouveaux lits de réanimation devraient être ajoutés à son service dans les prochains jours.