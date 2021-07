Covid : les médecins auront accès à la liste de leurs patients non vaccinés, divisions en Drôme Ardèche

La Cnil (Commission nationale de l'informatique et des libertés) autorise la transmission de la liste de leurs patients non vaccinés aux médecins généralistes. L'objectif est d'informer et sensibiliser. Une initiative qui divise les médecins en Drôme-Ardèche

Les médecins généralistes vont avoir accès à la liste de leurs patients non vaccinés contre le Covid. La Cnil (Commission nationale de l'informatique et des libertés) l'a autorisé ce mercredi 7 juillet. L'assurance maladie transmettra les noms des patients aux médecins qui en font la demande. L'objectif est de permettre aux soignants "d'informer et sensibiliser", pas de convaincre, précise la CNIL.

Pour Fabien Fargier, médecin généraliste à Toulaud, en Ardèche, c'est délicat. L'emploi tu temps des médecins, déjà bien chargé, ne leur permet pas de prendre le temps de convaincre les patients, lors des consultations. "_Pour moi c'est aussi un peu compliqué parce que ça stigmatise une partie de la population_. Si on a une liste et qu'à chaque fois on dit à la personne : vous, je viens de savoir que vous n'êtes pas vacciné, c'est un peu dictatorial pour moi. Je respecte la personne qui ne veut pas se faire vacciner", explique-t-il.

"Les patients nous font confiance"

Pierre PIeniek, médecin généraliste à Romans, dans la Drôme, est d'un autre avis. En tant que médecin généraliste, il pense pouvoir convaincre ses patients, qu'il connaît bien : "Quand on est en contact direct avec les patients, et qu'on leur parle du vaccin, qu'on leur explique ce qui est du ressort de la vérité et ce qui est du ressort du complot et de la falsification scientifique, ils comprennent très rapidement. Ils nous font confiance, on peut le faire parce qu'on est des médecins de famille et qu'on les suit depuis longtemps. Il est capital à l'heure actuelle d'augmenter considérablement le nombre de personnes vaccinées."

Le docteur Pieniek espère convaincre 20 à 30% de ses patients encore non vaccinés grâce à la liste.