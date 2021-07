Covid - Les médecins réanimateurs de PACA alertent : "94% des patients en réanimation ne sont pas vaccinés"

Dans une tribune publiée ce lundi, six médecins réanimateurs de la région PACA, responsables de services, appellent à la vaccination. Ils s'appuient sur les dernières données chiffrées et sur un constat : les nouveaux malades graves ne sont pas vaccinés.

Dans cette tribune, soutenue par l'Agence régionale de santé, les médecins détaillent les taux d'incidence qui "montent en flèche sur nos territoires" et "l'apparition du variant Delta, bien plus contagieux que les précédentes formes du virus".

Les dernières données font état d'un taux d'incidence de 356 cas pour 100.000 habitants dans les Bouches-du-Rhône et 265 dans le Var, alors que le gouvernement a fixé un seuil d'alerte à 200 à partir duquel des mesures sanitaires renforcées peuvent être décidées par les préfectures.

Des patients jeunes et non-vaccinés

"Les conséquences sur nos services hospitaliers commencent à se faire ressentir", expliquent les médecins qui constatent une augmentation du nombre de personnes admises en service de réanimation. Pour l'instant, nous sommes encore éloignés des tensions en service de réanimation vécues lors des dernières vagues épidémiques, mais des cas graves apparaissent. Ce sont notamment des patients jeunes qui sont touchés : 55% des patients admis en réanimation pour Covid en Paca depuis le 5 juillet ont moins de 65 ans. La plupart n'ont pas d'antécédents médicaux.

Depuis le 5 juillet, 94% des personnes Covid admises en réanimation ne sont pas vaccinées. Sur un total de 51 patients admis entre le 5 et 19 juillet 2021 dans les services de réanimation de la région, seulement trois avaient un schéma vaccinal complet.

"La vaccination reste à ce jour le plus efficace", écrivent les médecins, "le seul moyen pour éviter ce qui peut encore être évitable".

*Tribune signée par les Docteur Laurent Ducros, coordonnateur des réanimations du Var, Professeur Carole Ichai, coordonnateur des réanimations des Alpes-Maritimes, Docteur Sébastien Moschietto, coordonnateur des réanimations du Vaucluse, Professeur Laurent Papazian, coordonnateur régional et des Bouches-du-Rhône des réanimations, Docteur Adrien Roques, coordonnateur des réanimations des Alpes de Haute-Provence, Docteur Pierre-Yvan Simonoviez, coordonnateur des réanimations des Hautes-Alpes