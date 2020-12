Covid : les personnels des MARPA de Franche-Comté épuisés mais toujours mobilisés pour les résidents

La MSA de Franche-Comté qui gère 9 MARPA dans la région fait une tournée de ses maisons d'accueil et de résidence pour l'autonomie. Après 10 mois sur le front de l'épidémie de Covid, le personnel est épuisé. Un personnel qui se confie aux membres de la MSA qui mène ces actions de prévention.

MARPA, Maison d'Accueil et de Résidence Pour l'Autonomie gérée par le MSA à Marnay en Haute-Saône.Entrée principale.

A une semaine du possible déconfinement (si les chiffres de la maladie le permettent) le personnel des MARPA est toujours aussi mobilisé. Depuis le début de l'épidémie de Covid en France nous parlons beaucoup de la situation dans les EHPAD, mais un peu moins de celle dans les MARPA.

Une MARPA c'est une Maison d'Accueil et de Résidence Pour l'Autonomie. Contrairement aux EHPAD, une MARPA reçoit uniquement des personnes âgées autonomes. Les résidents disposent de petits appartements individuels, où ils peuvent cuisiner s'ils le désirent, et recevoir la famille. Le regroupement de ces appartements permet de disposer de salles communes : salle de repas et salles activités.

MARPA, Maison d'Accueil et de Résidence Pour l'Autonomie gérée par le MSA à Marnay en Haute-Saône.Vue extérieure. © Radio France - Jean-François Fernandez

Sur la Franche-Comté, la MSA gère 9 MARPA, ce qui représente environ 200 résidents. Lors du premier confinement, les MARPA ont moins été touchées que les EHPAD, on ne compte qu'un seul décès sur ces 9 MARPA de Franche-Comté.

Une action de prévention et d'écoute

La MSA mène en ce moment des actions de prévention dans ses 9 maisons de Franche-Comté. Médecin du travail, responsable prévention et risques professionnel se rendent en ce moment dans chaque établissement pour rencontrer le personnel.

Avec l'expérience du premier confinement, les équipes sont plutôt bien rodées. Mais après 10 mois non-stop sur le front, la fatigue est présente.

Sandra Fourot , responsable de la Marpa de Marnay le constate auprès de son équipe : "Il y a de la fatigue, de l'inquiétude pour la suite. Avec tout ce qu'on entend, il y a la peur de ramener le virus, et une fois qu'il est là comment on fait, comment on s'organise".

La fatigue du personnel

Même constat pour Claire Dumas, médecin du travail à la MSA, elle rencontre et écoute le personnel, un rôle psychologique important : "Au premier confinement les salariés se sont réorganisés pour que le service soit maintenu ... au bout de dix mois elles sont épuisées moralement et physiquement, elles ont besoin que cela s'arrête".

Des fiches techniques

L’approche psychologique est primordial lors de cette tournée des établissements, mais il y a aussi des conseils avec distribution de kits et fiches techniques. Même si les salariés connaissent déjà ces mesures à adopter, ce rappel fait du bien.

MARPA, Maison d'Accueil et de Résidence Pour l'Autonomie gérée par le MSA à Marnay en Haute-Saône.Kit distribué au personnel © Radio France - Jean-François Fernandez

A quelques jours des fêtes de Noël le personnel est également mobilisée pour donner un air de fête à la MARPA de Marnay, un sapin de Noêl et des décoration dans les locaux communs.