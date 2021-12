Covid : les pistes du nouveau conseil de défense sanitaire

Avec 60 000 nouveaux cas en 24 heures, la cinquième vague continue de Covid-19 continue de toucher la France. Emmanuel Macron a convoqué un nouveau conseil de défense sanitaire, ce vendredi 17 décembre, en ce début des vacances scolaires. Plusieurs pistes sont à l'étude.

Un délai raccourci pour la dose de rappel

Pour se protéger du virus, le gouvernement souhaite accélérer la campagne de la troisième dose du vaccin. La décision de raccourcir le délai pour recevoir la dose de rappel serait ainsi imminente. Olivier Véran, le ministre de la Santé, s'est déjà déclaré favorable à un abaissement de ce délai à 3 ou 4 mois après la deuxième dose, au lieu de 5 mois actuellement. Le Royaume-Uni ou la Grèce ont déjà pris cette décision.

Des autotests plus faciles d'accès

Les autotests, nouvelle arme pour le dépistage ? Uniquement vendus en pharmacie actuellement (autour de 5 euros), le ministre de la Santé promet qu'il sera plus facile de s'en procurer. "Les pharmacies ne pourront pas tester 60 millions de Français en une journée", concède Olivier Véran.

D'après Le Parisien/Aujourd'hui en France, la distribution de deux autotests gratuits serait à l'étude : un pour Noël, l'autre pour le Nouvel An, à chaque personne qui en fait la demande en pharmacie. Reste que ces dépistages sont moins fiables que les tests PCR et les tests antigéniques, notamment parce que le prélèvement est moins profond.

Pour les fêtes, le conseil scientifique recommande en tout cas d'effectuer un test ou un autotest dans les 24 heures qui précédent les retrouvailles avec vos proches.

La vaccination des 5-11 ans

La vaccination pour tous les enfants de 5 à 11 ans devrait aussi être prochainement proposée. Mais le sujet est sensible et le gouvernement attend encore les avis de la Haute autorité de santé (HAS) et du comité consultatif national d'éthique (CCNE). Ce dernier va être publié ce vendredi.

Actuellement, seuls les 5-11 ans présentant des pathologies susceptibles de les exposer à une forme grave du Covid-19 peuvent recevoir une injection du vaccin Pfizer.

Des contrôles renforcés aux frontières

Le gouvernement pourrait également renforcer les contrôles aux frontières. Jeudi, la France a déjà décidé d'imposer de nouvelles restrictions aux voyageurs en provenance du Royaume-Uni, touché par le nouveau variant Omicron (88 000 contaminations en 24 heures, un nouveau record). Ainsi, les Britanniques sont désormais interdits de voyage en France, sauf motif impérieux. Il faut également présenter un test de moins de 24 heures. Un coup dur pour les stations de sports d'hiver des Alpes, qui accueillent traditionnellement de nombreux touristes anglais.

Pas de confinement ni de couvre-feu

A quelques jours des fêtes, le gouvernement devrait aussi renouveler ses conseils de prudence aux Français, et recommander vaccination, tests (notamment des autotests), gestes barrières et limitation du nombre de convives à table. Mais, les Français "fêteront Noël en famille", a promis Olivier Véran.

Un confinement ou un couvre-feu ne sont pas à l'ordre du jour, tout comme un report de la rentrée scolaire, comme l'a déjà annoncé le ministre de l'Education Jean-Michel Blanquer.