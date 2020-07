Covid: Les premiers tests sérologiques arrivent en Côte-d'Or

Vous avez eu un gros coup de fatigue ces dernières semaines ? Et si c'était la Covid ? Et si vous avez été en contact avec la maladie sans forcément en développer tous les symptômes ?

Un nouveau type de test arrive ces jours-ci dans nos pharmacies et permet d'en avoir le coeur net.

"C'est assez simple et rapide, précise Pierre-Olivier Variot, pharmacien à Plombiers-Les-Dijon et vice-président de l'Union des Syndicats de Pharmaciens d'Officine pour la Bourgogne Franche-Comté, on se pique le doigt avec un petit appareil et on dépose la goutte de sang sur une bandelette. Ça fonctionne comme un test de glycémie ou de grossesse, selon la couleur que prend le réactif, on sait très vite si l'on a été un jour en contact avec le coronavirus"

Le test encore dans sa pochette © Radio France - Olivier Estran

Des anticorps, mais pas forcément d'immunité

"Ce test nous dit si on a développé des anticorps spécifiques au Covid. Autrement dit , on est plus malades, mais on a contracté cette maladie."

"On ne peut pas se dépister tout seul, le test se pratique en officine avec un pharmacien. En cas de réponse positive, on remplit un formulaire qui sera adressé à votre médecin. Lui décidera s'il faut faire des analyses plus poussées (dans un laboratoire par exemple). Voila pourquoi on parle de test d'orientation. Par ailleurs, avoir ces anticorps ne veut pas forcément dire que vous êtes immunisé. On ne maitrise pas encore cette information pour ce type de virus."

Le test vous indique si vous avez développé des anticorps spécifiques au Covid © Radio France - Olivier Estran

Ceux qui sont pour et ceux qui doutent

Ce pharmacien de Plombières-lès-Dijon est un des tout premiers en Côte-d'Or à avoir reçu ces nouveaux tests dits "sérologiques"

"Ceux que j'ai choisi couteront 20 euros et sont fiables à 100%" affirme Pierre-Olivier Variot.

Le système n'est pas remboursé par la Sécurité Sociale, et les prix varient selon les marques, cela peut monter jusqu'à 35 euros.

Sur une dizaine de pharmacies contactées au hasard sur Dijon, la majorité indique avoir passé commande, et être en attente de livraison. Mais quelques unes affirment ne pas en vouloir: "La réponse est trop vague, explique une pharmacienne, on saura qu'on a été en contact avec la maladie.. et après ? Ce n'est pas une garantie d'immunité."

"Ce n'est pas remboursé, et en plus il faut que nous ayons reçu une formation pour le proposer à notre clientèle, enchérit une autre, donc on ne considère pas ce moyen pour l'instant très intéressant."

A la porte d'une officine, Anne-Sophie , une cliente voit d'un mauvais oeil l'idée de rameuter tous ceux qui pensent avoir été malades. "On va concentrer dans un même endroit de passage des gens qui sont peut être encore porteur du virus" s'inquiète-elle.

A l'inverse, Catherine, elle est prête à se faire tester "Ça permet d'avancer, de savoir où l'on en est, c'est plutôt positif non ?"