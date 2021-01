Covid : les premiers vaccins sont arrivés à l'hôpital de Laval

Après le congélateur spécial, permettant de conserver le vaccin Pfizer à moins 80°, arrivé le 24 décembre, après son installation et sa qualification le 31 décembre, ce sont donc les doses de vaccin qui sont arrivées à l'hôpital de Laval. 4 875 doses, réparties en 5 boîtes de 195 flacons et conservées dans un lieu sécurisé et tenu secret. Une sonde spéciale, permettra de vérifier en permanence la température, afin d'éviter toute rupture de la chaîne du froid. Les personnels ont dû être formés et équipés pour pouvoir manipuler ce matériel très froid.

Les soignants, dès ce jeudi

Si les résidents des Ehpad du Groupement Hospitalier Territorial restent prioritaires, ils ne seront pas forcément vaccinés les premiers. Le temps de leur faire passer les visites pré-vaccinales et d'obtenir les consentements nécessaires, les injections ne devraient pas débuter avant le courant de la semaine prochaine. Ce sont donc les personnels soignants qui seront servis les premiers, dès ce jeudi. Une salle sera spécialement ouverte pour les médecins, infirmier-e-s, aides soignant-e-s, de toute la Mayenne, qu'ils exercent dans le public ou le privé. Les pompiers recevront également des doses ainsi que les aides à domicile.

En intramusculaire dans le haut du bras

Les vaccins Pfizer, ne sont pas prêts à l'emploi, comme les vaccins contre la grippe, par exemple. Il faut les diluer avec du sérum physiologique, à l'aide de seringues spéciales. L'injection se fait, ensuite, en intramusculaire, dans le haut du bras, pour des raisons pratiques, la zone étant moins innervée que dans la fesse. Ce sont les infirmières qui effectueront la piqure sous la surveillance d'un médecin. Les rappels ont lieu entre 19 et 23 jours plus tard. L'hôpital doit être désormais réapprovisionné, chaque semaine. De nouveaux centres de vaccinations ouvriront dans les prochaines semaines.