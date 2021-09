Covid : "Les rappels sont un élément habituel de la vaccination" explique le Dr Henri Foulques

Ce lundi 13 septembre marque le début de la campagne pour une troisième dose de vaccination Covid dans les EHPAD. Une campagne de rappels qui est le lot de la plupart des vaccins, rappelle le docteur Henri Foulques, président départemental de l'Ordre des médecins dans la Somme : "Comme tous les vaccins, il y a eu une vaccination initiale qui nécessitait deux doses. Maintenant on fait un rappel, souvent c'est un an après, là en l'occurrence c'est plutôt 6-8 mois. On rentre finalement dans le cadre habituel de la vaccination".

Pour l'instant cette campagne concerne les personnes de plus de 65 ans, immunodéprimées ou atteintes de comorbidités. L'ordre des médecins demande également à ce que ces rappels soient également disponibles pour les personnels soignants : "Comme la première fois, on a vacciné les soignants en priorité pour protéger les personnes prises en charge, ce serait une bonne chose qu'ils puissent bénéficier dès maintenant de ce rappel. Il semblerait qu'il commence à y avoir une petite diminution de l'immunité avec l'apparition du variant Delta, dont la vaccination protège encore bien cependant".

"Environ 98% de médecins libéraux vaccinés dans la Somme"

Par ailleurs, mercredi, les soignants devront avoir entamé leur schéma vaccinal et l'avoir terminé au 15 octobre pour pouvoir continuer à exercer : "D'après les chiffres que nous transmet l'ARS, environ 98% de médecins libéraux vaccinés dans la Somme, ça en laisse donc une dizaine de non-vaccinés. Quant aux médecins salariés, ils ne peuvent eux pas exercer si leur employeur ne possède pas de leur certificat de vaccination complet."

Un taux de vaccination souvent inférieur dans les autres professions médicales. En cas de suspensions, il pourrait y avoir des difficultés pour assurer la continuité des soins : "Dans l'absolu, un médecin interdit d'exercer ne peut pas être remplacé. On attend des directives ministérielles par l'ARS. Peut-être y aura-t-il une petite modification pour leur permettre d'être remplacé. Mais dans la Somme, le problème ne devrait pas avoir trop d'impact".

"La vaccination est un plus pour toute la société"

De son côté, le docteur Henri Foulques continue d'appeler à la vaccination : "L'immense majorité des médecins et le corps scientifique ont bien montré _l'utilité et la non-dangerosité de la vaccination_. Si les gens ont des inquiétudes, qu'ils regardent les informations indépendantes comme la revue Prescrire, indépendante de tout laboratoire, qui dit bien que la vaccination est un plus pour toute la société".

Il comprend bien sûr la lassitude face à la perspective de recevoir régulièrement des rappels? avec des intervalles plus courts que pour les autres vaccins : "Il faut dire qu'on ne connait cette maladie que depuis deux ans. Donc il faut s'adapter au jour le jour. Mais on peut déjà noter qu'en France on est parmi les meilleurs en taux de vaccination. C'est une satisfaction. Après il reste les irréductibles, et ils sera difficile de les convaincre".