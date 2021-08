Covid : taux d'incidence, hospitalisations, vaccination, l'épidémie continue de progresser dans le Grand Est

Les taux d'incidence sont au delà du seuil d'alerte dans les métropoles du Grand Est en ce début août. A Metz, Mulhouse et Strasbourg, on est au dessus de 200 cas pour 100.000 habitants et au delà de 100 à Reims et Nancy.. On fait le point sur l'incidence, la vaccination et les hospitalisations.