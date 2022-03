COVID : les tests positifs en augmentation dans les pharmacies en Charente

Depuis plusieurs semaines, le nombre moyen de cas positifs au COVID-19 continue de progresser en France. Un outil pour mesure ce "frémissement" : le nombre de tests dans les pharmacies. Depuis quinze jours, il est en nette augmentation, et un test sur deux se révèle positif

Les Français ont-ils tombé le masque trop tôt ? Depuis plusieurs semaines, le nombre moyen de cas positifs au COVID-19 continue de progresser en France. Pourtant, le masque n'est plus obligatoire à l'intérieur, notamment sur les lieux de travail. Il est trop tôt pour savoir s'il y a un lien de cause à effet entre le relâchement sur les masques et le rebond du nombre de cas positifs au COVID. Mais le nombre de tests augmente dans les pharmacies.

un test sur deux est positif

Dans les officines de la région d'Angoulême, le constat est le même : le nombre de tests demandés aux pharmaciens augmente depuis environ quinze jours. Un pharmacien angoumoisin explique qu'il ne faisait plus de tests depuis plusieurs mois pour privilégier les vaccinations. Aujourd'hui, il a arrêté de vacciner pour refaire des tests. Et un test sur deux est positif. Les auto-tests restent très demandés pour les cas contacts. Depuis le retour des vacances, il y a davantage de cas contacts, surtout dans les écoles.