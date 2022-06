Covid-19 : les tests reprennent dans les pharmacies

Après quelques mois plus tranquilles, l'épidémie de covid repart en ce début d'été. Plus 57% en une semaine au niveau national. En Bourgogne-Franche-Comté, le nombre de cas a doublé en l'espace de quelques jours, avec environ 300 cas pour 100 000 habitants.

Dans les pharmacies de Belfort, c'est le retour des tests antigéniques : une quinzaine de tests réalisés depuis lundi, contre seulement huit la semaine dernière à la Pharmacie Centrale. Les pharmaciens, comme Mathilde, voient bien que cette "septième vague" commence à inquiéter : "On n'avait quasiment plus de demandes, et là ça commence à revenir. Notre chance, c'est que c'est l'été et que le virus circule moins en plein air... Après, même les cas positifs ne sont pas graves, mais les gens ont besoin d'être rassurés".

La vaccination à la traîne

Effectivement il y a des cas, mais peu de formes graves : à l'hôpital de Trévenans, 42 personnes sont actuellement hospitalisées, dont cinq en réanimation.

Pour éviter un nouveau pic, les autorités mettent de nouveau l'accent sur la vaccination. Mais seulement un quart des personnes éligibles à la deuxième dose de rappel l'ont déjà demandée... Au point que certaines pharmacies ne proposent plus la vaccination.

"Le problème, c'est que quand on ouvre un flacon, il faut être sûr d'avoir au moins une dizaine de personne pour ne pas gâcher... Et dernièrement, ce n'était plus du tout le cas, donc on a arrêté" explique Mathilde, la pharmacienne.

Au delà de la vaccination les pharmaciens insistent bien sur les gestes barrières, qu'on a tendance à oublier avec le retour des beaux jours. L'objectif : éviter le retour de mesures plus contraignantes, comme le masque ou le passe sanitaire.