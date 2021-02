Coronavirus : les tests salivaires expérimentés dans une école de Paris ce jeudi après-midi

Un test salivaire plus rapide que le PCR

La campagne de dépistage salivaire du coronavirus est lancée ce jeudi après-midi dans une école du 13e arrondissement de Paris, en présence du Premier ministre Jean Castex et du ministre de la Santé Olivier Véran.

La technique du test salivaire est moins douloureuse que le prélèvement nasal, puisqu'elle consiste à un prélèvement dans la bouche ou à un prélèvement par crachat. Elle est donc destinée en priorité aux dépistages des établissements scolaires. Avec la technique du dépistage salivaire, les parents pourraient être plus enclins à laisser leurs enfants se faire tester.

200.000 à 300.000 tests chaque semaine à la rentrée

A la rentrée des vacances d'hiver, 200.000 à 300.000 tests pourraient être effectués chaque semaine, a déclaré le ministre de la Santé Olivier Véran au Sénat ce jeudi. Il souhaite que "les écoles restent ouvertes le plus longtemps possible”. Ces tests ne seront pas des tests rapides. Une fois prélevé, l'échantillon sera étudié en laboratoire, avait précisé le ministre le 4 février, il faudra attendre donc quelques heures avant d'avoir le résultat. Selon le dernier recensement le 5 février, plus de 930 classes sont fermées en France pour cause de Covid.