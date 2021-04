Covid Liste, nouveau site web pour accélérer la vaccination, lancée par un jeune entrepreneur

Covid Liste est une simple page web. Une simple page d'inscription. Lancée il y a deux semaines, le site internet "Covid Liste" contient déjà plus de 600.000 inscrits. Un site de rencontre en quelque sorte, entre des doses non utilisées et des candidats vaccins.

C'est en constatant que bien souvent, des doses de vaccin étaient jetées, en fin de journée, dans les centres de vaccination, faute d'inscrits, que Martin Daniel a eu l'idée de lancer un simple site web. Elle a aussitôt rencontré "un succès fulgurant" explique le co-fondateur, ce mardi matin sur France Bleu Paris, "car elle répond à un vrai besoin : d'un côté les volontaires à la vaccination qui qui veulent en finir avec le Covid, et de l’autres des centres de vaccination qui passent beaucoup de temps à gérer les inscriptions et les listes d’attente".

"On fournit une plateforme extrêmement simple d’utilisation, sécurisée, rapide, efficace, qui permet en quelques minutes de recruter des volontaires, dont l'âge correspond au calendrier vaccinal fixé par le gouvernement" précise Martin Daniel.

Le site internet et ses fondateurs mettent en relation mais n'interviennent pas sur la sélection : "Nous sommes simplement des passe-plats. Nous sommes juste une technologie mise au service des centres de vaccination et ce sont eux qui choisissent".

Martin Daniel invite tous les centres à s'inscrire sur Covid.com/partenaires. Ils peuvent ensuite sélectionner les inscrits selon l'âge et la géolocalisation, les contacter, en fonction du nombre de vaccins qu'il leur reste.

Quant à la question de la protection des données, le co-fondateur se montre rassurant : _"On est extrêmement sécurisé_. Toutes les données sont chiffrées, stockées en France, et supprimées au bout de 6 mois. A tout moment il est possible de supprimer son compte, et nous sommes accompagnés par un cabinet spécialisé et reconnu sur la protection des données et sur la protection de la santé. "

Martin Daniel précise qu’aucune information de santé n'est demandé, sur Covid liste seulement les nom, adresse, âge et e-mail.

Pour l'heure 700 inscrits seulement ont pu être vaccinés. Mais l'entrepreneur ne s'inquiète pas et sait que ce chiffre va monter en puissance, si les centres de vaccination s'emparent de son outil.