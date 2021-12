"Covid long" : deux établissements de santé labellisés dans le Gard

Près de 20% de patients présentent encore un ou plusieurs symptômes cinq semaines après avoir été infectés par le Covid 19. Plus de 10% sont toujours affectés après six mois. Pour améliorer leur prise en charge, l'ARS Occitanie a sélectionné six établissements sanitaires ressources et 18 centres de rééducation et réadaptation. L'objectif est de leur permettre de regagner leur autonomie. "D’ores et déjà, des cellules de coordination post-Covid ont été mises en place dans chacun des 13 départements de l’Occitanie, explique l'ARS. Ces équipes peuvent être sollicitées par les professionnels de santé ainsi que les patients et leurs proches, via un numéro unique propre à chaque département."

Pour les patients présentant des situations plus complexes, elle a sélectionné six établissements sanitaires ressources volontaires pour la prise en charge en hospitalisation de jour en médecine. Cette prise en charge s’opèrera après orientation par la médecine de ville ou un autre service hospitalier. Le rôle de ces établissements sanitaires sera de diagnostiquer, établir un plan de soins personnalisé, orienter les patients et s’assurer de la mise en œuvre effective du plan de soins.

Les six centres de recours

Ces six centres de recours de médecine sont les suivants :

Centre Hospitalier Universitaire de Toulouse

Clinique Saint-Exupéry - Toulouse

Centre Hospitalier de Perpignan

Clinique Saint-Jean - Montpellier

Clinique Clémentville – Montpellier

Clinique du Parc – Castelnau le Lez

Dix-huit centres de rééducation et de réadaptation

En complément, 18 Centres de Soins de Suite et Réadaptation sont désormais labellisés dans toute la région, pour aider les patients concernés à retrouver leur autonomie. Ces structures pourront proposer une évaluation, un programme de soins et une prise en charge pluridisciplinaire de rééducation, réadaptation et réinsertion personnalisée adaptée. Il en existe deux dans le Gard :

Polyclinique Kenval – Site clinique du Valdegour

Centre Rééducation du Gard Rhodanien