Atteint de Covid long, un thionvillois témoigne : "tout est au ralenti, tout est compliqué"

Au bout du fil, la voix est faible, le souffle est un peu court. Jusqu'en juillet dernier, Eric Pajak était un fonctionnaire de police en pleine possession de ses moyens. Contaminé par la Covid-19, le quinquagénaire de Thionville en subit encore aujourd'hui les conséquences : il fait partie de ces malades qualifiés de "Covid longs", pour qui les effets de la maladie se font ressentir plusieurs semaines voire plusieurs mois après la contamination.

Douleurs, fatigue et brouillard cérébral

Eric Pajak souffre aujourd'hui des poumons, d'inflammations des nerfs qui rendent ses mains, ses pieds douloureux. Il ressent encore une "grande fatigue" et un "brouillard cérébral" qui le perturbe pour réfléchir, lire une carte... "C'est extrêmement diminuant : tout est au ralenti, tout est compliqué." Une situation d'autant plus compliquée que sa forme joue les montagnes russes, alternant entre les moments de grande faiblesse, et ceux ou il se sent "un peu moins mal."

Depuis 8 mois, je suis spectateur de ma vie.

Lui qui était un grand sportif, à raison de trois séances de sport hebdomadaire, tente progressivement de se reconstruire physiquement. "Je m'impose une stratégie de reconstruction pour ne pas rester et me complaire dans cette maladie et cette fatigue qui m'écrase."

Un combat à ne pas mener seul

Dans ce combat où chaque geste, chaque déplacement, chaque conversation est une épreuve, il bénéficie du soutien de son médecin traitant, lui même ancien malade de la Covid. Mais tous les praticiens qu'il a rencontré depuis sa maladie n'ont pas cette compréhension. "Quand vous avez 20 ou 25 nuits par mois complétement gâchées ou interrompues, oui, c'est très très dur."

Eric Pajak trouve aussi des ressources dans la parole échangée avec d'autres malades. "Je suis dans un groupe de discussion avec d'autres Covid long. Je leur dit, il y a des phases à identifier, à accepter. C'est pas à pas." Il espère en tout cas que les pouvoirs publics prendront vite conscience de l'ampleur de ce qu'il qualifie de "problème de santé publique". Son objectif est de pouvoir reprendre le travail, mais il sait que pour cela, le chemin est encore long.