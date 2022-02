François Vincent, pneumologue au CHU de Limoges, lance une étude clinique sur le "covid long"

Le Professeur François Vincent, pneumologue à Limoges, lance ce mardi une étude médicale sur le "covid long", avec cinquante patients du CHU de Limoges. Objectif : étudier les effets à moyen et long terme du coronavirus sur l'organisme, notamment en matière respiratoire, et en particulier sur le diaphragme.

Une gêne quotidienne et prolongée pour les patients

Invité ce mardi matin de France Bleu Limousin, François Vincent a évoqué ces "symptômes durables et à partir d'un mois on peut parler de covid long, ce qui se manifeste par un essoufflement tout à fait anormal, disproportionné, ce sont des malades qui n'ont pas d'autres maladies respiratoires précédentes", précise bien François Vincent. "Lorsqu'ils prennent leur douche, ils sont essoufflés, lorsqu'ils montent des escaliers ils sont anormalement essoufflés, lorsqu'ils travaillent ils ont également une difficulté de concentration, voilà des éléments qui renvoient sur le risque de problèmes de santé à long terme" dit-il.

François Vincent indique que les patients victimes de ces symptômes plusieurs mois après leur guérison n'ont pas été forcément durement touchés par le virus, "certains peuvent même avoir fait des formes très légères de la maladie, ce ne sont pas uniquement les formes très sévères qui décompensent".

L'étude lancée ce mardi 1er février va réunir 50 patients passés par le CHU de Limoges, "on a l'intention d'évaluer la fonction respiratoire en faisant plusieurs tests pour vérifier ont encore du souffle, donc on les fait souffler. On les fait marcher pour voir s'ils manquent d'oxygène lorsqu'ils font un effort, et de manière très originale, _on s'intéresse aussi à la course du muscle diaphragmatique, le muscle qui est essentiel dans la respiration_, c'est le muscle qui pistonne le poumon pour lui faire rentrer et sortir de l'air. On s'est rendu compte dans des études préliminaires que ce diaphragme pouvait être touché par le Covid-19 et qu'il pouvait y avoir une limitation d'amplitude pouvant peut-être expliquer l'essoufflement de ces patients" analyse le Professeur limougeaud.

Cette épidémie n'a que deux ans et à l'échelle médicale deux ans, ce n'est rien

Interrogé enfin sur le scepticisme observé par certains professionnels de santé devant ces formes de "covid long", le Professeur François Vincent a précisé que "cette épidémie n'a que deux ans et à l'échelle médicale deux ans, ce n'est rien. Je crois qu'il faut être très humble dans cette connaissance, il y a certains collègues, _certains praticiens, qui pensent que le covid long est une affection psychosomatique_, moi je dis avant de répondre de manière aussi formelle, intéressons-nous à ces gens, à ces patients" a-t-il plaidé. "Je pense qu'il y a des conséquences à long terme qu'on va découvrir dans le Covid-19, car tous ces symptômes prolongés, cela fait souffrir les gens, donc je pense qu'il faut encore mener des études dans ce domaine là" a-t-il conclu.