"Covid long" : le député du Territoire de Belfort Michel Zumkeller veut que la loi s'applique rapidement

Son projet de loi avait été adopté à l'unanimité, le 26 novembre 2021, à l'Assemblée Nationale et le 13 janvier dernier au Sénat. Ce lundi 24 janvier, le texte a été promulgué par le Président de la République. La loi "Covid long" va donc pouvoir s'appliquer pour créer "une plateforme de référencement et de prise en charge des malades chroniques du Covid-19".

Et Michel Zumkeller souhaite que les choses aillent vite ! _Le député (UDI) du Territoire de Belfort, qui a porté ce texte, va adresser, dès lundi, un courrier au ministre de la Santé, Olivier Véran_, pour demander la mise en œuvre concrète de la loi dans les meilleurs délais.

Une plateforme et des unités Covid dans les hôpitaux

"L'assurance maladie devrait mettre en place la plateforme de référencement d'ici un mois ou deux, estime-t-il. Pour la création des unités Covid dans les hôpitaux, cela devrait se faire dans six mois au maximum par les ARS. Le ministre de la Santé l'a dit lui-même."

Ces deux outils permettront de mettre en place d'un parcours de soin complet pour les personnes atteintes du "Covid long", auprès des médecins généralistes et des hôpitaux, à l'image de ce qui se fait déjà en région Occitanie. L'ARS y a déjà sélectionné six établissements sanitaires ressources et 18 centres de rééducation et réadaptation pour la prise en charge des "Covid long". "Parmi nos voisins européens, la Catalogne a également fait beaucoup de progrès, comme la Suisse et la Grande-Bretagne", affirme Michel Zumkeller.

Un million de "Covid long" en France

Selon les estimations, 10 % des patients infectées par le Coronavirus sont atteints par le "Covid long", ce qui représente un million de personnes, dont environ 170.000 enfants et adolescents. "Les femmes sont particulièrement touchées, elles représentent 80 % des cas, affirme Michel Zumkeller, en particulier les femmes de plus de 40 ans."

Le député du Territoire de Belfort (qui est par ailleurs opposé au pass vaccinal) ne cache pas sa "fierté" d'avoir fait aboutir cette proposition très attendue par ces patients atteints de "Covid long". "Il y a des gens qui souffrent depuis longtemps, je veux que cette loi serve à quelque chose."