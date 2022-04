Covid long : "Mes symptômes sont invalidants", témoigne une Nancéenne infectée en février 2020

Stéphanie Chaumet a des maux de tête et de grandes fatigues depuis plus de deux ans. La Nancéenne n'est plus positive au Covid-19 mais en garde les symptômes. Un phénomène qui touche 10 à 15% des personnes infectées par le virus selon l'AP-HP.