TÉMOIGNAGE - Dix mois après, cette Ardéchoise ressent toujours les effets du covid

L'Organisation Mondiale de la Santé (OMS) se penchait ce mardi 9 février sur la question des malades du "covid long" : des personnes toujours très affaiblies longtemps après avoir contracté le virus. Leur objectif est de comprendre cette forme de la maladie et surtout la reconnaître. C'est en tout cas ce que souhaite Marie, une mère de famille ardéchoise de 43 ans, sans antécédents médicaux et qui souffre pourtant de séquelles du coronavirus.

Fatigue, douleurs et incapacité à l'effort

Marie a contracté le covid-19 en mars 2020. Près d'un an après, elle ressent toujours les effets de la maladie. "Ça va par vague, avec parfois des phases de crise" explique-t-elle. "Mais il y a des symptômes persistants comme la fatigue chronique, des douleurs articulaires, des douleurs cervicales et une incapacité à l'effort. Par exemple, si je vais faire mes courses, c'est la seule activité de la journée".

Le témoignage de Marie, 43 ans, Ardéchoise victime du "covid long" Copier

Au-delà des efforts physiques, c'est aussi les efforts de concentration qui sont affectés. Marie a du mal à faire des trajets en voiture de plus d'une heure sans faire une pause pour dormir sur un parking. "Je n'avais jamais fait ça de ma vie. Jamais".

Une lutte pour reconnaître cette forme de maladie

Aujourd'hui, Marie demande la reconnaissance du "covid long" comme maladie chronique. Elle attend beaucoup de la consultation de l'OMS. Elle aimerait aussi "une prise en charge correcte". Elle a rejoint l'association Après J20, qui regroupe les victimes de covid longue durée.

L'association regrette, comme Marie, qu'il n'y ait pas plus d'examens prescrits, ou de recherches faites sur les effets physiques de la maladie. "La dernière consultation que j'ai eue, on ne m'a prescrit aucun examen et on a prolongé mon arrêt de travail. La dernière phrase de ma consultation ça a été : vous pouvez aller consulter un psychologue pour supporter la maladie. Mais moi psychologiquement ça va très bien, c'est physiquement que ça ne va pas !".

En France une proposition de résolution pour reconnaître et accompagner les patients atteints de "covid longs" sera discutée à l'Assemblée nationale le 17 février.