Témoignage du Loirétain Matthieu Lestage qui souffre d'un Covid long

Ils sont des milliers en France, à continuer de souffrir de symptômes, des mois après avoir attrapé le covid. Ils n'arrivent pas à récupérer physiquement, ils n'arrivent plus à travailler, leur vie a véritablement changé. C'est le cas de Matthieu Lestage, ancien chroniqueur pêche sur France Bleu Orléans, France 3 Centre-Val de Loire, également youtuber. Il a déclaré la maladie il y a un an, le 18 octobre 2020, sa vie a basculé à 42 ans. Aujourd'hui, il y a des améliorations mais il est encore très loin de la guérison. Nous l'avons rencontré, chez lui, au Bardon, près de Meung-sur-Loire (Loiret).

Une vie au ralenti

Matthieu Lestage souffre d'un covid long qui lui gâche la vie au quotidien. Depuis un an, il n'a pas pu reprendre son travail (il dirigeait le magasin Pacific Pêche à Orléans), il ne conduit plus, il a des problèmes de concentration, de coordination, de perte d'équilibre. Matthieu doit gérer son énergie et ses efforts, notre entretien ne durera pas plus de 45 minutes, car au-delà c'est trop compliqué.

Il nous explique ce qu'est une "journée type" à la maison. Il réussit à aider dans la préparation des repas, mais le plus souvent "c'est canapé, télé, salon, c'est pas grand chose en fait" dit-il. "Je pousse un peu la machine, c'est le nom que je donne à mon corps parce qu'avant j'avais vraiment une machine performante et aujourd'hui j'essaie de faire redémarrer cette machine mais c'est compliqué".

Grand sportif, ancien militaire, Matthieu Lestage connaissait parfaitement son corps et ses capacités alors qu'aujourd'hui il ne maitrise plus rien. "Je marche deux ou trois fois par semaine et j'ai un record à 2 kms 610 ... vous m'auriez dit cela il y a deux ans, je vous aurais répondu une broutille, malheureusement aujourd'hui c'est un record".

Continuer de se battre et avancer et garder la pêche !

Au fur et à mesure, sa voix diminue d'intensité et il est pris de tremblements qu'il ne contrôle pas. "J'ai l'impression d'être emprisonné dans mon corps" dit-il "un corps qui ne me répond plus". Mais Matthieu Lestage est un battant alors dit-il, "on avance, il ne faut pas lâcher, j'ai échappé à la mort mais je suis toujours vivant toujours là. On ne peut pas ne pas vivre la deuxième chance que l'on a'".

Matthieu est suivi de près, médecin traitant, kiné, acupuncteur, ostéopathe, il consulte régulièrement dans les hôpitaux parisiens, cardiologues et neurologues, il sait que c'est son système nerveux autonome qui est touché, au-delà de cela, dit-il "on ne me parle jamais de guérison, on parle d'amélioration".

Matthieu Lestage le passionné de pêche, intervenant sur France Bleu Orléans - Matthieu Lestage

Et si le discours reste combatif, c'est aussi pour Alexandra sa femme et leurs deux enfants. Et puis pour l'association "Après J 20" (des malades comme lui, dont les symptômes durent au-delà des 20 jours, qui est la période "normale" pour un covid sans hospitalisation).

Ecouter, entendre et comprendre

Matthieu est devenu l'un de ses porte-parole, elle regroupe une douzaine de malades sur toute la France - dont le plus jeune n'a que 5 ans - et plus de 1.000 adhérents. L'association a plusieurs objectifs nous explique-t-il "faire reconnaitre le covid long, adulte et pédiatrique, comme une affection longue durée (ALD). Egalement demander un recensement précis car nous ne savons pas combien nous sommes, mais nous recevons chaque jour des messages. Et puis il faut qu'il y ait des centres pluridisciplinaires pour une meilleure prise en charge des soins, car un malade doit pouvoir se soigner et espérer un jour guérir".

Il faut aussi communiquer, dit-il, pour que les gens "écoutent, entendent et comprennent que cela n'arrive pas qu'aux autres et que tout le monde peut être concerné par cette maladie". Matthieu Lestage témoigne souvent de son combat à la radio et à la télévision sur les chaines nationales. Et puis à Paris il connait presque tous les hôpitaux parce ce que dit-il "j'ai demandé à être cobaye", il teste donc des protocoles médicaux, pour comprendre encore une fois et faire avancer la recherche sur la maladie.