Covid : malgré la progression de l'épidémie, encore peu d'hospitalisations en Moselle

Dans les hôpitaux de Metz, Thionville, Forbach, Sarreguemines et St Avold, moins de 5 patients sont hospitalisés en réanimation et de manière générale, les cas sont mois graves qu'au printemps. Les hôpitaux se préparent malgré tout à affronter une 2e vague de l'épidémie.

Alors que près de 100 patients étaient soignés en réanimation au Centre Hospitalier Régional de Metz-Thionville au plus fort de l'épidémie, ils ne sont que 3 en ce début d'automne, et seulement sur le site de Mercy. Les patients souffrent aussi de pathologies moins lourdes et restent en réanimation moins longtemps qu'au printemps.

Au CHR de Metz-Thionville, pas d'afflux aux urgences

Des personnes moins gravement touchées sont hospitalisés dans les services de médecine général, ils sont 7 actuellement au CHR. Là encore, les chiffres ne sont pas comparables avec l'afflux d'il y a six mois. Aux urgences non plus, il n'y a pas de bousculade. 3 à 5 personnes s'y présentent chaque jour mais après dépistage, les résultats sont de 0 à 1 cas avéré par jour selon le CHR.

3 patients covid à l'hôpital de Sarreguemines

A l'hôpital de Sarreguemines, 3 patients sont soignés pour covid dans le service de médecine et 1 patient est hospitalisé en réanimation. Deux personnes sont soignées à l'hôpital de Forbach, dont une est seulement suspectée d'avoir été contaminée et sur le site Lemire à St-Avold, il y a un patient covid.

Prêts mais inquiets du manque d'infirmières

La présidente de la Commission Médicale d'Etablissement, le Dr Marie-France Oliéric, se dit prête en tout cas à affronter une 2e vague de l'épidémie si elle arrivait en Moselle : "Nous sommes prêts, nous sommes en capacité de réarmer des lits", mais ce qui l'inquiète, c'est le manque d'infirmières. "Comme dans les autres structures publiques et privées de Moselle, nous manquons d'infirmières". Car malgré le Ségur de la santé et les 8 milliards d'euros mis sur la table par le gouvernement, le problème du manque de personnel n'est pas encore réglé.