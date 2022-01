Covid : omicron et la mortalité progressent fortement dans les Alpes-Maritimes

1909 personnes sont décédées du Covid depuis le début de l'épidémie dans les Alpes Maritimes. Une hausse constante depuis près d'un mois. Les hommes sont plus touchés que les femmes. 64% ont plus de 80 ans. Le variant Omicron domine.

38 personnes malades du Covid sont mortes à l'hôpital la semaine dernière dans les Alpes Maritimes. Une hausse vertigineuse. Le nombre de décès, porté par le variant delta, est à la hausse avec la même rapidité et le même rythme que lors des précédentes vagues, même si pour l'instant le nombre total n'atteint pas les deux plus fortes vagues.

1909 personnes sont mortes du Covid depuis le début de l'épidémie. Pour donner un ordre de grandeur, c'est deux fois moins que le nombre de décès par cancer mais beaucoup plus que le nombre de tués dans des accidents de la route : 58 par an.

Le taux d'incidence à 2 804 cas pour 100 000 habitants affole toujours les compteurs et place le département derrière les Bouches-du-Rhône. La région PACA est toujours dans le trio de tête des régions les plus touchées en France.

risque de décès plus important pour les non vaccinés

Selon les données de Santé Publique France dans notre Région depuis le début 2020 : 3 % des patients Covid décédés ont moins de 60 ans, 10% entre 60 et 70 ans et 64% plus de 70 ans (des chiffres qui ne tiennent pas compte des évolutions récentes de l'âge des patients hospitalisés). Les Ehpad restent cette fois, par rapport aux autres vagues, plutôt épargnés "au bénéfice de la vaccination". Et les hommes sont plus touchés à 54 % que les femmes 46%.

Les personnes non vaccinées sont clairement plus exposées. La part des non vaccinés décédés du Covid était estimée par la DRESS en juillet 2021 à 75% ( sur 926 patients décédés selon une étude 720 n'étaient pas vaccinés).

Omicron majoritaire

L'Agence Régionale de Santé en PACA estime que le variant omicron est désormais dominant à 81% contre 45% le 27 décembre. C'était la dernière région la moins touchée par ce variant.