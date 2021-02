Coronavirus : "Nos concitoyens respectent globalement le couvre-feu" explique le préfet de l'Eure

Il y a quelques centaines de verbalisation par semaine pour non respect du couvre-feu à 18h dans l'Eure, a indiqué ce jeudi le préfet du département Jérôme Filippini.

Le plan blanc, à minima au niveau 1, doit être activé à partir de ce jeudi dans les hôpitaux et cliniques. Il s'agit de prévoir une nouvelle vague épidémique liée aux nouveaux variants du Covid-19. La situation reste pour le moment stable en Normandie. C'est dans l'Eure que les tests positifs et le taux d'incidence (164 pour 100.000 habitants) sont le plus élevé. "Cela s'explique par la proximité du département avec l'Ile de France" selon le préfet de l'Eure Jérôme Filippini invité ce jeudi de France Bleu Normandie.

"Globalement nos concitoyens respectent très bien le couvre-feu à 18h, les gens ne sortent pas sans raison" explique le préfet. Et de préciser: "il y a quelques abus. _Il y a quelques centaines de verbalisations par semaine_, il y a aussi des contrôles actifs sur le respect des règles sanitaires par les commerces. Depuis août 2020 j'ai adressé 33 mises en demeure et 5 fermetures contre des établissements qui ne les respectent pas. Mais une dizaine de mises en demeure dans les dernières semaines" ajoute Jérôme Filippini.

Sur la vaccination 26.000 injections ont été effectuées depuis janvier dont 18.000 premières injections. 80% des résidents des Ehpad de l'Eure ont reçu au moins une première vaccination et 23% des plus de 75%.