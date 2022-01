Covid-19 : Omicron "pas si banal" à l'hôpital de Nice

Le variant Omicron entraine moins de personnes en réanimation, mais de nombreuses hospitalisations en médecine et en infectiologie constate l'ARS PACA. Des patients souvent entre 40 et 50 ans, sans comorbidités, hospitalisés de trois à cinq jours pour un état respiratoire dégradé.

L'épidémie de Covid-19 sous variant Omicron est différente des vagues précédentes. Elle entraîne des hospitalisations moins graves mais nombreuses.

Dans les établissements publics et privés des Alpes-Maritimes, le constat à peu près le même : des patients se rendent aux urgences car ils "ne se sentent pas bien" et "se plaignent d'une grande fatigue, d'essoufflements et de douleurs en respirant". Parfois, ils ne sont même pas encore testés positifs au Covid, mais leur état respiratoire est dégradé ce qui nécessite une hospitalisation pour recevoir une oxygénothérapie "explique Romain Alexandre délégué pour les Alpes-Maritimes de l'Agence Régionale de Santé (ARS PACA).

Moins de réanimations, plus d'hospitalisations conventionnelles

L'ARS enregistre aujourd'hui dans les Alpes Maritimes 90 personnes en réanimation et en soins intensifs soit 10 patients de moins en une semaine (précisément 47 sont en service de réanimation et 43 en soins intensifs) et 251 personnes en hospitalisation dites conventionnelle (en hausse de 20 depuis la veille), c'est-à-dire des personnes qui sont prises en charge dans des services de médecine ou d'infectiologie .

Beaucoup d'entrées et de sorties

La gestion des nombreuses entrées et des sorties au quotidien est toujours compliquée pour les équipes : le roulement incessant, très variable d'un jour à l'autre, nécessite une forte mobilisation. Ce qui ressort aussi ajoute Romain Alexandre : "les patients sont plus jeunes que pour le variant Delta, ils ont souvent entre 40 et 50 ans, souvent sans comorbidités. Ils sont placés sous oxygène pour traiter une insuffisance respiratoire et des douleurs. Et à leur sortie de l'hôpital, il y a moins contrairement au début de l'épidémie, de nécessité de poursuivre l'oxygénothérapie à domicile. Omicron n'est pas si banal, on entend très souvent une banalisation de l'épidémie, ce qui ne correspond pas à la réalité dans les hôpitaux".

Baisse des nouveaux cas ?

Depuis quelques jours, le nombre de cas quotidiens de nouvelles contaminations est en légère baisse dans le département, mais ce n'est pas une nette décrue contrairement à la région parisienne. Avec par exemple sur le 21 janvier : 6.376 nouveaux cas enregistrés en une journée (testés positifs PCR et test antigénique) et un taux d'incidence toujours record à 4.248.