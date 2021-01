Covid : où et quand les plus de 75 ans vont-ils pouvoir se faire vacciner dans les deux Charentes ?

Les plus de 75 ans vont pouvoir se faire vacciner, contre le Covid, dès ce lundi en Charente-Maritime et en Charente comme partout en France. Comme les personnes ayant "des pathologies à haut risque". Vous êtes nombreux à vouloir savoir où vous rendre et quand. Pour l'instant, les hôpitaux continuent de s'organiser. Et les informations s'affinent au fil des jours.

Charente-Maritime

Groupe hospitalier Littoral Atlantique

Il y a deux centres de vaccination : un à la Rochelle, l'autre à Rochefort. Pour l'instant, ce sont les professionnels de santé de plus de 50 ans ou présentant des risques qui peuvent s'y rendre. Le centre hospitalier de la Rochelle insiste : n'appelez pas le standard, il n'y aura pas de prise de rendez-vous. Il faut passer par le numéro national qui va être mis en place par le Ministère de la Santé et les plateformes médicales dédiées dès que ce sera possible.

La mairie de la Rochelle fait un point presse vendredi matin pour expliquer les modalités de vaccination. Le centre de vaccination ouvrirait, selon le site de l'ARS, mercredi 20.

Un centre de vaccination au Palais des Congrès de Rochefort

Toutes les personnes de plus de 75 ans résidant dans l'une des 25 communes de la CARO, la communauté d'agglomérations, peuvent déjà appeler le 05 46 82 65 56 ou prendre rendez-vous sur doctolib. Elles pourront se rendre sur rendez-vous exclusivement au centre de vaccination qui va ouvrir lundi au Palais des Congrès. Ce sera de 9h à 12h et de 14h à 17h30.

Un centre à St Pierre d'Oléron

Vous pourrez prendre rendez-vous à partir du lundi 18. Premières vaccinations le mercredi 20 janvier. Ce sera exclusivement sur rendez-vous. Il faut appeler à partir de lundi 9h au 09 70 77 54 43 ou sur doctolib. Le centre sera au complexe sportif de l'Oumière à St Pierre d'Oléron.

L'hôpital de St Jean d'Angély

Le centre de vaccination Covid des Vals de Saintonge ouvrira à l'hôpital de St Jean d'Angély lundi. Sur rendez-vous exclusivement. de 9h à 12h et de 14h à 17h. Vous pouvez vous inscrire sur www.sante.fr ou au 05 46 95 11 11. Les personnes qui n'ont pas de moyen de déplacement doivent appeler le 05 46 33 39 75.

A l'espace Mendès-France de Saintes

Prise de rendez-vous à partir de lundi sur internet ou au 05 46 92 34 14. Vaccination mercredi. C'est à l'espace Mendès-France 9h à 18h. C'est un centre qui s'adresse aux habitants de Saintes, des communes de la CDA et de Berneuil, Tesson, Rioux, Montpellier de Medillan, Thaims, Rétaud, Thézac, et Meursac.

Royan

A la clinique Pasteur de Royan ou au centre hospitalier. Sur rendez-vous sur la plateforme www.sante.fr ou appeler au 05 46 39 64 39 à partir de ce vendredi. La vaccination débutera le 18 janvier prochain.

Pons

Vaccination à partir de lundi. Rendez-vous à prendre sur www.sante.fr ou au 05 17 24 03 48.

Tous les autres sites disponibles sur le site de l'ARS.

En Charente

Des centres de vaccination existent déjà pour les personnels de santé. Les précisions seront faites ce vendredi avec l'annonce de 6 nouveaux centres de vaccination.