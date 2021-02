COVID : Où ont lieu les nouvelles opérations de dépistage dans la Manche cette semaine ?

La forte accélération de la circulation du virus de la COVID19 ces derniers jours dans les secteurs de Saint-Lô, Granville et Avranches pousse aujourd'hui la préfecture et l'ARS Normandie a organiser de nouvelles opérations de dépistage, en plus de celles déjà effectuées la semaine dernière.

De jeudi à samedi dernier sur Saint-Lô, Granville et Avranches, toute personne qui souhaitait se faire tester pouvait se présenter, sans RDV et sans ordonnance, sur les sites de dépistage mis en place par l’ARS Normandie et la Préfecture de la Manche en coordination avec les élus locaux et les acteurs de santé du territoire. Un premier bilan a été communiqué ce lundi soir :

- A Avranches sur 332 personnes testées, 20 étaient positives

-A Saint-Lô : sur 484 personnes testées, 5 positives

-A Granville : sur 494 personnes testées, 13 positives.

La semaine dernière, plusieurs établissements scolaires ont également réalisé des tests pour les personnels des établissements et les élèves

Aux écoles et collèges de Tourlaville : 149 tests, 0 positif

- Au collège de Saint-Hilaire-du-Harcouët : 15 tests, 0 positif

- Au collège Charcot – La Bucaille : 139 tests, 2 positifs

- Au collège Prévert de Coutances : 48 tests, 0 positif

- Au lycée Le Verrier à Saint-Lô : 279 tests, 0 positif

- Au collège et lycée de Mortain : 43 tests, 0 positif

- Au lycée Littré à Avranches : 191 tests, 0 positif.

Au total la semaine passée, 2174 tests ont été réalisés dont 40 positifs. Ce sont donc 40 personnes pour lesquelles l’isolement a pu être réalisé et le contract tracing mis en oeuvre pour isoler leurs contacts à risque afin de casser les chaînes de transmission du virus. La circulation du virus de la COVID19 reste toujours à un niveau très élevé sur les secteurs de Saint-Lô, Avranches et Granville (chiffres de 22 au 28 janvier) : Secteur Saint-Lô Taux d’incidence : 158,9 cas / 100 000 habitants Taux de positivité : 5,5 Secteur Avranches Taux d’incidence : 374,8 cas / 100 000 habitants Taux de positivité : 9,6 Secteur Granville Taux d’incidence : 355,6 cas / 100 000 habitants Taux de positivité : 9,6

Dans ce contexte, dès cette semaine, de nouvelles opérations de dépistage auront lieu sur ces territoires.

A Saint-Lô Vendredi 5 février : Salle Salvador Allende, 4 rue Saint-Thomas - de 9h à 16h30

A Avranches Jeudi 4 février : salle Victor Hugo, place Carnot - de 9h à 16h30

A Granville Samedi 6 février : salle du Hérel, boulevard des amiraux - de 9h à 16h30

A Saint-Hilaire-du-Harcouët Mercredi 3 février : salle des fêtes, rue Waldeck Rousseau – de 9h à 16h30

Par ailleurs, des dépistages sont également organisés cette semaine dans les écoles maternelles, primaires, le collège de Bréhal. Comme pour tout test positif, une recherche de variant sera réalisée.