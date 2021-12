Covid-19 : ouverture d'un nouveau centre de vaccination à Mérignac

Mérignac ouvre à partir du jeudi 9 décembre et jusqu'à fin février, un nouveau vaccinodrome à la Maison des associations, en partenariat avec l'Agence régionale de santé. Le centre de vaccination du pavillon du Pin Galant à Mérignac avait fermé le 27 octobre dernier, mais avec la recrudescence des cas, l'arrivée du variant omicron et la nécessité d'une 3e dose pour faire face à la 5e vague, la ville a décidé de remettre un centre de vaccination en service. Ce dernier sera ouvert de midi à 19h, du lundi au vendredi, sur rendez-vous pris à l'avance sur le site Doctolib.

Nouveau centre, nouveaux objectifs

Entre le mois de mai et d'octobre, 120 000 injonctions avaient été réalisées au vaccinodrome du Pin Galant. Cette fois, l'objectif est de 500 doses par jour d'ici la mi-décembre et de 750 par jour à la fin du mois. Mais le centre sera uniquement fourni en Moderna, un vaccin déconseillé aux moins de 30 ans. Les plus jeunes devront donc se tourner vers les pharmacies et médecins de ville pour recevoir leur dose de rappel.

Bientôt 24 centres sur l'ensemble de la Gironde

Pour répondre à une demande en forte hausse dans le département, d'autres vaccinodromes doivent ouvrir prochainement, sur les quais de Garonne et au niveau du centre commercial de Mériadeck à Bordeaux. Avec l'ouverture de ces 3 nouveaux centres, la Gironde comptera 24 lieux dédiés à la vaccination.