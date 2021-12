Covid : ouverture du vaccinodrome de Prouvé à Nancy

Près de 4 mille mètres carrés du palais des congrès de Prouvé ont été transformés, une nouvelle fois, en vaccinodrome. Il ouvre ce lundi 20 décembre, avec une capacité pouvant aller jusqu'à 2 000 doses de vaccins par jours. L'objectif affiché est clair : vacciner la population avant et pendant les fêtes pour limiter l'impact du variant Omicron.

Un vaccin comme si on faisait "une petite course"

L'organisation est assurée par les pompiers de Meurthe-et-Moselle, mais ils ne sont pas seuls sur place. Étudiants en médecine ; bénévoles des associations de sécurité civile ; soignants libéraux volontaires, en plus des pompiers "vaccinateurs" du SDIS 54 : ils sont une cinquantaine à être mobilisés pour faire tourner le site à plein régime, malgré les fêtes de Noël.

"On peut estimer le rythme à 250 vaccins à l'heure" explique le Colonnel Jérôme Petitpoisson, directeur du service d'incendie et de secours du département. "C'est un flux conséquent qu'il faut fluidifier pour qu'il n'y ait pas d'attente, et que les gens passent vite, en ayant le sentiment de faire simplement une petite course". Une rapidité rendue possible notamment grâce à une majorité de dose de rappel, plus rapide a exécuter que celles des primo-vaccinés.

Des rendez-vous toujours vacants

Le centre est mis en fonction ce lundi mais les rendez-vous, eux, sont ouverts depuis plusieurs jours. Pourtant, ils sont loin d'être complets. Si les plages ne se remplissent pas, le centre pourrait refermer avant la fin des quatre semaines initialement prévues.

Seul le vaccin Moderna est disponible au centre Prouvé. Le maire de Nancy, Mathieu Klein, le martèle : "Le vaccin Pfizer ou Moderna, c'est pareil si vous avez plus de 30 ans". De plus, il est possible de recevoir un vaccin différent lors de sa dose de rappel. A voir si cela permettra de convaincre les habitants.