COVID : Pas de fermeture de Centres de Vaccination en Corse ( pour l’instant … )

« C’est clair, ce n’est pas la foule des grands jours mais on vaccine entre 200 et 400 personnes par demi-journée … quand on est ouvert » Emmanuelle Giraschi confirme que la Corse est au creux de la vague vaccinale. « On piquait jusqu’à 1.000 personnes au plus fort de la campagne. Aujourd’hui, on préfère ouvrir le centre pour des sessions de vaccination où l’on a concentré les rendez-vous. Cela permet aussi de faire souffler les personnels » .

Son de cloche identique à Bastia. La Docteure Rosalie Nari-Casalta partage ce sentiment de baisse de la fréquentation des centres. Les matheux le disent, les chiffres sont têtus. La responsable du Centre de Vaccination de Bastia-Lupino tempère toutefois la volonté gouvernementale de fermer les centres. Surtout pour la Corse. La Docteure rappelle «la géographie particulière de la Corse qui fait qu’il semble difficile de fermer l’accès à la vaccination des personnes du rural».

La Docteure Rosalie Nari-Casalta, Responsable du Centre de Vaccination de Bastia Copier

Qu’en pense l’ARS ?

Avec 17 centres et 9 points de vaccination ( la nuance est mince pour les candidats à la vaccination ), la Corse dispose d’un maillage vaccinale plus que correct. Ajoutez à cela des centres éphémères comme Bisinchi ( par exemple ) et l’ARS ne peut que dire que ce ne sont pas le manque de points de vaccination qui font que la Corse est mauvais élève au classement des régions. La vaccination ralentit, les centres pourraient donc fermer, mais la 3eme dose administrée aux personnes de plus de 65 ans et/ou immunodéprimées va susciter un regain de fréquentation. Philippe Mortel, le Directeur de Cabinet / Directeur Délégué Corse du Sud de l'Agence Régionale de la Santé de Corse :