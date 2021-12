Covid : pas de foyer sur l'île d'Aix

C'est le soulagement pour le maire de l'île d'Aix : les 58 personnes testées, lundi, pour voir si elles avaient le Covid sont toutes négatives. Il n'y a pas de foyer, de cluster. Les habitants étaient appelés à se faire dépister après la découverte de 5 cas de Covid ces derniers jours, dont trois à l'école. Ecole d'ailleurs fermée jusqu'aux vacances, vendredi.

Ce dépistage avait lieu sur la base du volontariat. Plus de la moitié de la population a donc été testée, "c'est rassurant, il n'y a donc pas de foyer de contaminations massif" selon Patrick Denaud, le maire, "sinon on l'aurait vu avec ce dépistage". "Le but était aussi de rassurer les habitants."