Covid : plus de 12.000 personnes vaccinées dans le Grand Nancy, annonce Mathieu Klein

Pendant le conseil métropolitain de ce jeudi 21 janvier, le président du Grand Nancy et maire de Nancy Mathieu Klein a fait le point sur la campagne de vaccination. Plus de 12.000 personnes vaccinées mais des inquiétudes sur le nombre de doses disponibles.

Mathieu Klein a fait le point sur la campagne de vaccination contre le Covid-19 dans le Grand Nancy. En introduction du conseil métropolitain de ce jeudi 21 janvier, en visioconférence, le maire de Nancy et président de la métropole du Grand Nancy a dressé un premier bilan de la campagne de vaccination lancée pour les professionnels de santé le 31 décembre et le 13 janvier pour les personnes âgées de 75 ans et plus hors Ehpad.

Plus de 12.000 personnes vaccinées

Depuis le début du mois (chiffres arrêtés à midi ce jeudi), ce sont donc, selon Mathieu Klein, 12.149 personnes qui ont reçu une première injection du vaccin (Pfizer et Moderna confondus) dans les centres ouverts dans le Grand Nancy. Ce sont 5.401 professionnels de santé de plus de 50 ans qui ont été vaccinés et 6.748 personnes de 75 ans et plus et vivant à domicile.

Parmi ces personnes âgées vaccinées, toutes ne vivent pas dans le territoire de la Métropole précise Mathieu Klein. Un millier de personnes vaccinées habitent en dehors du Grand Nancy. Dernier chiffre délivré par le maire de Nancy, avec 5.736 personnes de 75 ans et plus vivant sur la Métropole vaccinées, c'est 30% de cette classe d'âge qui a reçu une première injection.

Il manque des doses

Un rythme qu'il semble difficile de tenir concède Mathieu Klein qui explique que toutes les doses de vaccins prévues n'ont pas été livrées cette semaine. Selon Francis Bruneau, directeur général adjoint du CHRU de Nancy, contacté par France Bleu Lorraine, l'hôpital n'a été livré cette semaine qu'à hauteur de 1950 doses au lieu de 4.800 prévues au départ. "Pendant deux semaines, les approvisionnements sont impactés", précise Francis Bruneau alors que Pfizer a annoncé devoir limiter sa production le temps de restructurer son usine en Belgique afin d'augmenter les volumes.