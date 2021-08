Coronavirus : les hospitalisations "en tension" dans les Deux-Sèvres, situation plus calme dans la Vienne

Le service de réanimation est "en tension" à l'hôpital de Niort. Sur les cinq places dédiées aux patients Covid, quatre sont prises [le 4 août]. "C'est un nombre élevé" explique la directrice adjointe Karine Morin. "Il y avait deux patients la semaine dernière." L'augmentation est "lente, mais bien présente" note-t-elle.

Une situation inégale entre les départements

La situation est plus calme au CHU de Poitiers, qui accueille deux patients en réanimation. "On n'est pas surchargé" explique le directeur de la communication du CHU, Stéphan Maret. C'est pourquoi le CHU accueille deux patients transférés depuis la Charente-Maritime (17), département actuellement en forte tension.

C'est bien ce qui inquiète Karine Morin à l'hôpital de Niort. "A nos portes, l'épidémie se dégrade." Si pour le moment la situation est bien maîtrisée, Niort n'est plus en mesure d'accueillir des patients évacués dans le cadre du plan de solidarité inter-hôpitaux.

Des patients plus jeunes et non-vaccinés

La Vienne et les Deux-Sèvres ont cependant le point commun d'accueillir des patients majoritairement non-vaccinés. A Niort, "la totalité des patients en réanimation ne sont pas vaccinés" explique Karine Morin.

Alors que le taux d'incidence augmente chez les jeunes, à Poitiers "l'hospitalisation des moins de 30 ans reste marginale" note Stéphan Maret. Deux jeunes de 24 et 25 ans sont actuellement hospitalisés, dont un en réanimation. A Niort, c'est là-aussi plus compliqué. "On est réellement sur une vague plus jeune" explique Karine Morin. "En réanimation, la plupart des patients ont moins de 40 ans."