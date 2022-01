Covid : rapporté au nombre d'habitants, la Drôme est le département avec le plus de classes fermées

Invitée de France Bleu Drôme Ardèche ce lundi, la Préfète Elodie Degiovanni indique que la Drôme est actuellement le département français où il y a le plus de classes fermées à cause du Covid. 185 classes sont fermées ce lundi matin.

Invitée ce lundi matin sur France Bleu Drôme Ardèche pour l'entrée en vigueur du pass vaccinal, la Préfète de la Drôme Elodie Degiovanni a estimé qu'il restait aux Drômois des efforts à faire sur la vaccination. Globalement, bien, mais peut mieux faire. "Le taux de vaccination continue à ne pas être suffisant compte tenu de la contagiosité du variant Omicron et surtout de la nécessité de tout faire pour que d'autres variants n'apparaissent pas" juge-t-elle.

Et cela à des conséquences, notamment sur la vie scolaire. 185 classes sont fermées en Drôme. "On a un problème avec la vaccination des plus jeunes, ça se traduit par des difficultés importantes dans les établissements scolaires. Je rappelle que la Drôme, rapporté au nombre d'habitants, est le département où on a hélas le plus de classes fermées" expose Elodie Degiovanni, précisant qu'il s'agit des chiffres du rectorat délivrés la veille.

Valoriser et récompenser les personnes qui ont fait l'effort de réaliser un schéma vaccinal complet, et inciter véritablement les autres à y aller une fois pour toutes si j'ose dire - La Préfète de la Drôme, sur le pass vaccinal

"En France, le taux de vaccination des plus de 12 ans est de plus de 90%. En Drôme le nombre de personnes vaccinées est quasiment deux fois inférieur à la moyenne nationale. Ce qui est absolument énorme !" ajoute-t-elle, "ça pèse sur les hôpitaux, sur la situation des écoles, quand vous avez autant de personnes non vaccinées, on a des difficultés dans la vie sociale pour tout le monde".