COVID : record de 100 patients en service de soins intensifs dans les Alpes Maritimes

Le Coronavirus continue de frapper fort dans les unités COVID des hôpitaux azuréens : au CHU de Nice, aux Sources, le centre Arnault Tzanck, et les hôpitaux de Cannes, Grasse, Antibes et de Monaco. Selon Michèle GUEZ de l'Agence Régionale de Santé (ARS) le pic de 100 patients COVID est atteint (66 en réa et 34 en soins intensifs).

Le précédent record en dessous de 100 avait été atteint les 15 et 16 mars 2021 avec 456 patients hospitalisés et moins de 100 en réanimation.

En revanche aujourd'hui on compte moins de personnes en hospitalisation conventionnelle : 333 ce vendredi 7 janvier 2022 "mais c'est également un chiffre en hausse constante, on est passé de 274 en hospitalisation conventionnelle il y a 15 jours à 296 la semaine dernière et donc 333 ce jour. Tous les indicateurs sont en hausse et le taux d'incidence est à 1570 cas pour 100 000 habitants."

Une situation tendue mais "aucun transfert n'est prévu car la situation de saturation est identique partout. Seules les activités de chirurgie et de médecine conventionnelle ont diminué avec 2 blocs chirurgicaux sur 3 fermés dans certains établissements."

95% de non vaccinés

Dans les services de soins intensifs et de réanimations poursuit l'ARS : 95% des personnes n'ont pas de vaccination complète. Par exemple au CHU de Nice à Pasteur 2 "sur les 13 lits de réas, nous avons aujourd'hui neuf malades non vaccinés , trois autres avec un schéma vaccinable incomplet et un avec de lourdes comorbidités."

la vague omicron attendue dans une semaine

Autre tendance selon l'ARS : "le variant delta domine encore dans le département et la vague omicron est attendue dans quelques jours, une à deux semaines. On est un peu en retard par rapport aux autres régions."

Le Rectorat de l'académie de Nice pour sa part annonce 267 classes fermées dans le Var et les Alpes Maritimes avec 1280 élèves et 513 membres du personnel positif au Covid depuis lundi dernier sur quatre jours.