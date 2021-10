Coronavirus : taux d’incidence au plus bas, faut-il alléger les mesures en Bretagne ?

Alors que le taux d’incidence du coronavirus est sous le seuil d’alerte en Bretagne, la question se pose d’alléger les mesures pour contenir l’épidémie. L’épidémiologiste breton Pascal Crepey appelle à la prudence ce jeudi.

Partout en Bretagne, le taux d’incidence est sous le seuil d’alerte dans cette épidémie de Covid-19. Faut-il alléger les mesures ? On se pose la question alors que le taux d’incidence dans le Finistère est de 12 cas pour 100.000 habitants, et que lundi, l’Ille-et-Vilaine va compléter la Bretagne dans la liste des départements où les écoliers de primaire pourront tomber le masque en classe.

Pascal Crepey est épidémiologiste, enseignant chercheur à l’École des Hautes études en santé publiques à Rennes, et était l'invité de France Bleu Breizh Izel ce jeudi.

Est-ce la fin de l’épidémie de coronavirus ?

Pascal Crepey : "Le taux d'incidence est très bas. C'est grâce aux efforts de chacun. Mais 12 cas, ce n'est pas zéro et le virus continue à circuler. Il reste une inquiétude avec la période hivernale qui pourrait augmenter les transmissions. Mais a priori, le gros de l'épidémie est derrière nous."

Faut-il abandonner le masque ?

"La problématique est de garder la confiance de la population et de relâcher les efforts quand l'épidémie recule mais il faut garder en tête que toutes ces mesures ont un effet, un impact et que si on enlève le masque on pourrait faire remonter le taux d'incidence. L'an dernier, l'arrivée de l'hiver avait provoqué l'arrivée de la deuxième vague de l'épidémie."

Même avec le vaccin, on peut assister à une cinquième vague ?

"Grâce à la vaccination, on n'anticipe pas une surcharge hospitalière mais ce virus ne fait pas que des hospitalisations, il fait aussi des covid longs, ce n'est pas bénin ou anodin. Encore une fois, l'évolution de toutes ces mesures dépend d'arbitrages politiques."

Et ce vaccin est-il finalement efficace contre la propagation ?

"La situation a changé avec le variant Delta, le dernier en date. Contre ce variant, les vaccins à ARN messager sont un peu moins efficaces contre l'infection et donc la transmission. Ils sont efficaces à 50%, ce n'est pas rien mais ce n'est pas la même chose que contre les formes sévères qui est plutôt de l'ordre de 90%. Il limite la circulation mais ne l'empêche pas. Et ce variant se transmet beaucoup plus facilement avec un R0 entre 6 et 8 alors qu'il était entre 2,5 et 3 pour le variant d'origine. D'où l'importance de se faire vacciner pour limiter les vagues d'hospitalisation. Mais la vaccination à elle seule ne suffira pas à éteindre l'épidémie."