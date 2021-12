Covid-19 : toutes les personnes en réanimation dans les Landes sont des non-vaccinées

Dans les Landes, 24 personnes sont hospitalisées à cause du covid-19 dont 3 en réanimation à Dax et Mont-de-Marsan. Aucun des patients en réanimation n'est vacciné.

Les hospitalisations et admissions en soins critiques sont "en forte hausse" en Nouvelle-Aquitaine selon l'Agence Régionale de Santé.

A quelques jours d'un nouveau conseil de défense à l'Elysée, les hospitalisations et les admissions en soins critiques à cause du covid-19 ne cessent d'augmenter en Nouvelle-Aquitaine. Dans les Landes, 24 personnes sont hospitalisées vendredi 3 décembre dont 3 en réanimation à Dax et Mont-de-Marsan. Aucun des patients en réanimation n'est vacciné.

Sur les 21 autres patients landais, 17 ne sont pas vaccinés (soit 80% de non-vaccinés parmi les hospitalisés). Le directeur départemental de l'agence régionale de santé des Landes en appelle à la responsabilité de chacun. "Quand on peut éviter des hospitalisations je pense qu'il faut le faire. Il faut qu'on ait cette considération pour nos soignants parce que ça fait deux ans qu'ils sont au four et au moulin" souligne Didier Couteaud. Il rappelle l'importance des gestes barrières.

Indignation des soignants landais

A l'hôpital de Dax, ça provoque la colère et l'indignation de certains soignants. "_Nous sommes un peu dépités de voir qu'_au bout de la cinquième vague, les gens n'ont toujours pas compris qu'il faut à tout prix se faire vacciner" déplore une médecin dacquoise en réanimation.